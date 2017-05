Policía Departamental recibió chalecos y cascos de seguridad

Al promediar las nueve de la mañana de éste jueves, se procedió a la entrega de chalecos y cascos de seguridad, ambos son antibalas, esto es parte de un primer stock ya que posteriormente llegarán más, dijo el comandante general de la Policía Boliviana, Abel de la Barra.

El Comandante General manifestó que esto sirve especialmente para los grupos de choque y los grupos tácticos de la Policía Boliviana. “Es de conocimiento de la opinión pública, en general, de que el delito en estos últimos años es muy agresivo, y la Policía está preparada para ello, para hacer frente y para enfrentar la delincuencia”, manifestó.

El comandante de la Policía Boliviana dijo: “Nosotros queremos brindar a la sociedad tarijeña esa sensación de seguridad por parte de su Policía que está al servicio de ustedes. Se aceleraron los trámites para poder traer éste lote de equipos, pero todo surge por los enfrentamientos que se suscitaron en Santa Cruz en la frontera con Brasil, donde delincuentes fuertemente armados no tuvieron misericordia de disparar contra los policías”.

DE la Barra mencionó, que actualmente no hay diferencias notorias en cuanto a nivel delincuencial y que la Tarija, que antes era caracterizada como un lugar tranquilo, ya no es más así. “Ya no hay diferenciación”, lamentó.

Sobre la falta de efectivos policiales, manifestó que ya pidieron al Gobierno una mayor dotación de efectivos pero que además se está trabajando en el sentido de cambiar de lugar la Escuela Nacional de Policía, en la que se podrá graduar a una mayor cantidad de oficiales.

A su turno, comandante departamental de la Policía Boliviana, Alfonso Mendoza Arze, agradeció el apoyo y que el concepto de “la Policía del pueblo para el pueblo” y dijo será y es aplicada. “Fruto de ello es que se desarticuló a tres bandas delincuenciales y sostuvo que la entrega de estos insumos forma una parte importante de estimulación hacia la Policía de Tarija en general”, sotuvo.

Mario Enrique Espinoza

Comparte Facebook

Twitter