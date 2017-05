La Gobernación se defiende sobre proceso a gestión Condori: “Se optó por proceso penal por ser más corto”

Unos 70 procesos penales están en curso entre los estrados judiciales y el Ministerio Público sobre la gestión de Lino Condori Aramayo, según el secretario de Justicia, Yamil García Delfín para quien es importante aclarar todas las denuncias de presunta corrupción. “Un proceso penal es una instancia de averiguación de la verdad y de sanción y resarcimiento civil”, dijo al comparar con una auditoría que puede establecer indicios de responsabilidad penal, que a la vez puede derivar en una denuncia ante la Fiscalía.

De esa forma salió al frente de las críticas de que la Gobernación no audita la gestión de Condori. No optaron por la auditoría al ser un proceso más moroso, asumieron el proceso penal, además las auditorías especiales no son atribución de la Gobernación.

La Contraloría es la instancia para las auditorías, según la Constitución. El gobernador el 17 de agosto de 2015 pidió auditorías especiales a proyectos de inversión en todo el Departamento, que se identificaron como relevantes, recordó.

Solicitó que se auditen 67 proyectos relacionados con compras de vehículos, infraestructura, construcciones, defensivos, caminos y otros; sin embargo, la Unidad de Auditoría Interna se rige de acuerdo con los lineamientos de la Contraloría General.

El gobernador incluso solicitó a la Contraloría se hagan auditorías, además para reforzar la política de transparencia y esclarecimiento, la Dirección de Transparencia viene desarrollando continuos exámenes de las gestiones administrativas. “También se conformó un equipo integral con profesionales que está relevando información sobre contrataciones por más de 107 millones de bolivianos, que se esclarecerán cuando remitan informes, en total son tres acciones para esclarecer la gestión pasada”, aseguró el secretario.

La Gobernación además instó a los órganos de fiscalización nacional, departamental, sean mucho más activos para el esclarecimiento de la pasada gestión, no se conocieron causas presentadas por asambleístas cuando la Constitución les asigna el rol de fiscalizadores.

En criterio del secretario, los asambleístas nacionales y departamentales tendrían que ser los más interesados en aclarar la gestión de Condori, que fue el período en que Tarija recibió la mayor cantidad de dinero por la venta de gas.

Al cumplir dos años de gestión, algunos políticos criticaron la no realización de auditorías por la gobernación de la gestión pasada, como el activista Walter Silos que hasta marcha desde San Lorenzo mensualmente exigiendo auditar la gestión anterior.

