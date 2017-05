Alcaldía de Cercado invertirá Bs. 300 millones en 3 puentes nuevos, buses e infrestructura para la “ciudad inteligente”

El secretario ejecutivo de la Alcaldía de Tarija, Diego Ávila, dio a conocer que el Concejo Municipal de Cercado autorizó la solicitud del Alcalde para la emisión de bonos enfocados en los proyectos más importantes de la ciudad con un paquete de 300 millones de bolivianos, los cuales serán destinados a la construcción de tres nuevos puentes sobre el río Guadalquivir, como también al programa de movilidad pública con la incorporación de buses flamantes, entre otros proyectos de magnitud.

“Este es un programa de inversiones que queremos lanzar a través de la emisión de bonos, inversiones que cualquier ciudadano podrá ser parte de los mismos. La emisión de los bonos consiste en el que el Gobierno Municipal empiece a vender valores para realizar inversiones estratégicas para el Municipio”, explicó Ávila.

La pretensión era lanzar proyectos, los cuales a raíz de la caída de los recursos no se pudieron desarrollar únicamente con los recursos municipales, acentuando que lo que se necesita es acudir al sistema financiero, enfatizando que para ello uno de los mecanismos fundamentales es el de los bonos. “Vamos a lanzar con esto un paquete de 300 millones de bolivianos para largar obras importantes como tres puentes sobre el río Guadalquivir, tres nuevos puentes de características mucho más adecuadas al crecimiento de la ciudad que los actuales que tenemos, vamos a llevar adelante todo el programa de la movilidad pública que incorpora no solo nuevos buses, si no también cambiar el sentido de vías, generar una infraestructura urbana que va a permitir tener mayor fluidez”, explicó el funcionario.

En este punto, Ávila mencionó que de igual manera se podrá contar con un transporte público de última generación de la mano del sistema de ciudad inteligente que genera temas de seguridad ciudadana como también de educación, salud y mejorar todo lo que es mejorar lo que son las prestaciones de servicios en estos ámbitos. “Esto está enfocado en todo un conjunto de actividades que implican el paquete de las obras del futuro podríamos llamarle el desarrollo del municipio. El concejo esta mañana ha aprobado la autorización para que el alcalde inicie el trámite ante la ASFI y el Ministerio de Economía y Finanzas quienes tienen que autorizar en base a todo un conjunto de normas, procedimientos e información que hay que prestar”, expresó.

A su vez, señaló que el Gobierno Municipal estuvo trabajando en todo lo que implica armar el paquete, subrayando que ya cuentan con toda la información lista y por consiguiente la presentarán luego de la aprobación del Concejo al Ministerio correspondiente, para que el mismo de la autorización correspondiente de continuar el trámite . “Creemos que tenemos todas las condiciones, vendrá luego una calificadora de riesgo que calificará el tipo de deudor que podemos ser como Gobierno Municipal y consecuentemente ya iniciaremos ante la ASFI todo el procedimiento para llegar hasta la emisión de bonos, la idea es que este es el mecanismo financiero más barato en la actualidad, cualquier crédito bancario esta con tasas de interés de alrededor de 7 u 8%, en el caso de los fideicomisos solo están para llevar adelante obras paralizadas y nosotros no tenemos obras paralizadas”, prosiguió el secretario.

Ávila, acotó que el Gobierno Municipal tiene las mejores condiciones para acceder al mercado de bonos y que se cuenten con tasas de interés que estén rondando el 4,5 para créditos que van alrededor de diez años. “Dos de los puentes ya tienen diseño final y ya están con todas las condiciones, existe uno que estamos concluyendo; ya en si el tercero es un puente de altísima capacidad para que tengamos la posibilidad de llevar a adelante no solo lo que se está transmitiendo del circuito este oeste de la ciudad, que mueve una gran cantidad de población en las condiciones actuales”, especificó.

Para finalizar, mencionó que ésta inversión está concentrada también en generar una base de modernidad para la prestación de los servicios públicos que cambiarán la cara a la ciudad de Tarija. “Los 300 millones (de bolivianos) serán destinados en los tres puentes, más trechos en avenidas que van a permitir vincular de mejor manera el flujo de la ciudad, tiene todo el nuevo sistema de movilidad urbana que tiene no solo la incorporación de nuevos buses, sino también la creación de infraestructura dentro de la ciudad para hacer que todo fluya de mejor manera como también para el uso de la bicicleta, ciclo vías y la peatonalización de calles”, finalizó Ávila.

María José Oliva Grimalt

