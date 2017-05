Alcalde de Uriondo se beneficia del “criterio de oportunidad” por su incumplimiento de deberes

El pasado martes en el Tribunal de Sentencia Primero de la capital, se dictó sentencia tras el juicio oral público y contradictorio contra el alcalde del Gobierno Municipal de Uriondo, Álvaro Ruiz García y otras dos personas, por los delitos de incumplimiento de deberes y por deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional en el caso denominado extracción de áridos del río Camacho, informó el fiscal departamental, Gilbert Muñoz Ortiz.

La sentencia dictaminó culpabilidad contra Franz Imar Fernández, Justino Fernández Díaz y el actual alcalde de El Valle.

Las sentencias para las tres personas son diferenciadas, por diversas causas, por ejemplo: para Ruiz se determinó “criterio de oportunidad”, que es una salida alternativa, sostuvo el fiscal.

La salida alternativa está prevista en el Código de Procedimiento Penal y en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. “La pena no es superior a dos años y por ser la primera vez que ha incurrido, al no tener antecedentes de ninguna naturaleza, entonces el tribunal que administra justicia le beneficia con el criterio de oportunidad”, explicó Muñoz.

Al respecto el alcalde Álvaro Ruiz solamente dijo: “Salí sin responsabilidad, se cerró el tema para mí”.

Para los otros dos se dictaminó “suspensión condicional de la pena”, debido a que una sentencia por deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, son de mayor pena.

Pero ellos deben cumplir ciertos requisitos ante la justicia, pero esa son las sentencias para los tres casos, concluyó el fiscal.

Criterio de oportunidad

Es una facultad reservada al Ministerio Publico, el cual en virtud del Artículo 34 del Código Procesal Penal puede mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública respecto de uno o varios de los hechos atribuidos, respecto de uno o de algunos de los imputados o limitarse a una o algunas de las calificaciones jurídicas posibles, la aplicación de esta oportunidad puede aplicarse en cualquier momento antes de la apertura del juicio.

Se requieren las siguientes condiciones para aplicar el criterio de oportunidad:

1. Que se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido o no comprometa gravemente el interés público. Este criterio no se aplica cuando el máximo de la pena imponible sea superior a dos años de privación de libertad o cuando lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o en ocasión de éste.

2. El imputado haya sufrido, como consecuencia directa del hecho, un daño físico o psíquico grave, que torne desproporcionada la aplicación de una pena o cuando en ocasión de una infracción culposa haya sufrido un daño moral de difícil superación.

3. La pena que corresponde por el hecho o calificación jurídica de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones pendientes, o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

Mario Enrique Espinoza

