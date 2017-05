“Minivans” continúan operando desde la antigua terminal de buses a pesar de prohibición

Ayer una nueva notificación a algunas empresas que continúan operando en la vieja terminal de buses, ya son varias oportunidades en las que el municipio notifica y procede a desalojar a los vehículos, pero estos vuelven al mismo lugar, informó el jefe de la Unidad de Infraestructura y Control Vial del Gobierno Municipal, Antonio Calvimontes.

Mientras tanto uno de los choferes, Hernán Flores, de la Asociación 7 de Diciembre, sostuvo que no se irán hasta que saquen a todas las empresas del lugar, ya que no entienden cómo se les permite operar a otras empresas. “Si estas empresas salen del lugar nosotros también salimos, nosotros también comemos, no solo ellos”, dijo Flores.

El pasado viernes se realizó un penúltimo desalojo con la participación del Organismo Operativo de Tránsito de Tarija OOTT, en el que se emitieron boletas de infracción, así lo confirmó el director de esa unidad, Sadid Ávila.

Calvimontes acotó que ayer martes se pudo observar la existencia nuevamente de vehículos que cargaban incluso pasajeros, es por ello que nuevamente llegó personal del municipio para una vez más cerrar la operación ilegal de estas empresas.

Por su parte, Ávila expresó que el trabajo coordinado con el municipio continuará para evitar estas irregularidades prohibidas, ya que el único lugar para operar con pasajeros es en la nueva terminal de buses.

A pesar de las varias veces de encontrarse infractores no se procedió a ninguna detención, pero si con la mencionada emisión de boletas.

Además se encontraron oficinas operando de manera ilegal y del mismo modo se procedió a la emisión de boletas.

El jefe municipal mostró su preocupación por que desde estos lugares pueden salir menores de edad sin el control correspondiente, lo que podría ayudar a la trata y tráfico de personas.

Mencionó que la empresa 26 de Marzo ya fue clausurada, y aseveró que del mismo modo si otras empresas son encontradas operando en el lugar sufrirán la misma suerte.

Mario Enrique Espinoza

