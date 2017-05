Economista tarijeño prepara libro: “El Estado le adeuda a Tarija entre 500 a 700 millones de dólares”

El economista y docente universitario, Roberto Gonzales Pino, informó que Bolivia en los últimos 11 años tuvo ingresos por los hidrocarburos de 37 mil 500 millones de dólares, de este total el 80% fueron aportados por el departamento de Tarija.

El profesional basó sus datos en la información presidencial de que en los 11 últimos años Bolivia recibió 200 mil 500 millones de dólares por concepto de todos sus ingresos. En primer lugar están los impuestos nacionales, después la exportación de gas natural. “Luego viene la exportación de minerales, las remesas del exterior, las ganancias de la banca que el año pasado al parecer fueron de 230 millones de dólares”, prosiguió al indicar que Tarija estimativamente por regalías por el gas recibió 5 mil millones de dólares.

No obstante, reconoció que no hay precisiones en las cifras que maneja YPFB y el Servicio de Impuestos Nacionales, además ambos difieren con los manejados por el Ministerio de Finanzas, en consecuencia Tarija no tiene precisiones de cuánto le corresponde.

El economista, que reveló estar preparando un libro titulado “Nos usaron como solución”, estableció que el Estado central adeuda a Tarija entre 500 a 700 millones de dólares, no hay precisiones porque no hubo una conciliación de cuentas, hasta ahora. “Nosotros prácticamente estamos ciegos respecto al 11% de las regalías que recibimos, aunque en realidad no es este porcentaje, sino un poco más del 8,5%, además el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) lo disponen como mejor les parece, ahora prevén reducir para viviendas a gente necesitada”, criticó.

“Del 30% del IDH que nos corresponde, el gobierno usa el 20% y ahora también reducirán para viviendas a gente necesitada, o sea que las cosas para nosotros se vienen medio graves, añadió al remarcar que el gobierno nunca hará conciliación de cuentas con Tarija, no le conviene”, expresó Gonzales.

El docente no dejó de decir que del total de ingresos que tiene Bolivia, de los 200 mil 500 millones de dólares, el 80% lo maneja el gobierno central, estimativamente más de 170 mil millones. La autonomía para los demás departamentos no representa nada.

El gobierno plantea que la solución para el país es la industrialización, pero qué se va industrializar, añadió al hacer notar que la industrialización del gas irá en contra de los propios tarijeños, le conviene más exportarlo como lo hace actualmente.

El precio del gas de exportación a Argentina está en 3.20 dólares el Millón BTU, por el mismo gas destinado a la industrialización en Bolivia, pagarán menos, será una pérdida para los tarijeños, “a nosotros nos convendrá más exportar”, exhortó.

Fernando Barral Zegarra

