COSETT presenta un déficit mensual de Bs 660 mil

La Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones Tarija Cosett, tiene una deuda actual superior a 13 millones de bolivianos, la primera casi de ocho millones a Cotas (Cooperativa Santa Cruz) que data de 2008 a 2015, por este proceso congelaron sus cuentas, la segunda de cinco millones por la provisión de ancho de banda.

Además tiene un déficit de 600 mil bolivianos por mes, no está en un punto de equilibrio para poder reinvertir ni prever ningún otro proyecto, de acuerdo al gerente, Charly Panique quien admitió que Cosett está sobreviviendo con los pocos ingresos que tiene.

El ejecutivo informó de una evaluación efectuada y se prevé una reingeniería del personal para reducir su costo, que es uno de los más elevados, en un 30 a 50%, actualmente tiene 157 funcionarios, el estudio diría cuál es el número apropiado de funcionarios.

Consultado si Cosett está en quiebra respondió negativamente porque los activos y el patrimonio que tiene todavía alcanza para cubrir los pasivos que tiene, si no toma acciones, a futuro, con seguridad caerá en una quiebra técnica. “Al margen del personal, tienen que analizarse muchos otros temas necesarios de ser solucionados, como la red, los servicios, el cambio de tecnología, un mejor servicio para el usuario y también el análisis que tiene cada uno de los servicios”, agregó.

“Las tarifas son otro factor por analizarse, desde el 2002 la tarifa de Cosett, por la telefonía y la televisión por cable, no se modificó, esto hace que los ingresos no mejoren, también debe analizarse las ampliaciones y la cobertura que tiene. Todo esto tendría que analizarse con un financiamiento a lograr de las entidades bancarias o las empresas interesadas”, agregó el gerente.

Preguntado si tendrían que subir los costos de los respondió que no necesariamente tiene que hablarse de eso. “Se trata de efectuar un análisis, Cosett no puede seguir cobrando cinco bolivianos por la reconexión de la televisión por cable cuando tienen que ir dos trabajadores, llegar al usuario, la tarifa no cubre este costo, tiene que efectuarse un estudio de costos”, contestó.

Cosett, que era una de las empresas florecientes de Tarija en la década de los años 90, después de su paso del sistema analógico al digital, al punto de que inauguró su propio edificio, empezó a tener problemas en su administración.

Efecto de esa administración, surgieron los proyectos NGN y PHS, considerados estafas, con costos altísimos, se habla de cinco millones de dólares, sin resultado alguno, la cooperativa sigue pagando esta deuda sin saber hasta hoy, quiénes son los responsables.

Fernando Barral Zegarra

