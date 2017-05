Lupe Cajías: “El periodismo está cometiendo errores y sufre hostilidad”

La periodista e historiadora Lupe Cajías De La Vega, en una especie de autocrítica admitió que el periodismo en general en el país está cometiendo algunos errores en su propósito de informar la verdad de los hechos noticiosos, además está sufriendo hostilidad. “En el dilema cotidiano del periodista de cómo informar para que sirva al bien común y no a intereses creados o al propio interés del informador, hay una serie de errores, sin embargo, algunas herramientas pueden prevenir esas fallas”, explicó.

Una de esas herramientas es el acceso a la información pública, sin embargo, a veces por pereza o por la rapidez con que debe entregarse la noticia impide los contrastes, otro error es la calidad de la redacción de la noticia. “La equivocación en las palabras o poner palabras que no sean precisas nos aleja de la verdad”, sentenció al recordar que el trabajo periodístico lo que más busca es la aproximación a la verdad de los hechos. “No somos dueños, pero queremos lograr aquello”, agregó.

Otro error mencionado por Cajías es que al informar sobre un delito, muchos periodistas dejan de lado la presunción de inocencia, no hablan del presunto delincuente, presunto homicida, en algunos casos ya se lo sentencia, aunque después sea declarado inocente.

También está cayéndose con mucha facilidad en la morbosidad colectiva, de mostrar cuerpos degollados o una niña quemada, el asunto del suicidio, en España está prohibido informar la forma de suicidio para evitar el efecto de contagio, debe informarse con discreción.

Recordó que la entrevista no es un interrogatorio, sino una conversación, aunque esto no quiere decir que se haga la llamada “entrevista tongo”, como ocurre en medios gubernamentales donde el entrevistador hace preguntas fáciles, que quiere la autoridad. “Eso no sirve a la comunidad. El otro punto que también debe mirarse, aunque en Bolivia no hay normativa tan drástica como en Venezuela o asesinatos como en México, es cómo la prensa está teniendo que trabajar en un clima muy hostil”, agregó Cajías.

Consultada si esta hostilidad ha reducido el grado de libertad de expresión, contestó que es así y además se transformó en uno de los peores males, la autocensura. “Por eso en el país están dedicándose más a la crónica roja, la puente principal es la Policía”, expresó la periodista.

Cajías que efectuó estas declaraciones en la plaza principal tras la marcha de los pobladores de Tariquía, dijo que pensaba que ese hecho noticioso considerado muy importante, iba a transmitirse en vivo y directo por la televisión, no ocurrió así, lo que demuestra su criterio. “El propio internet tiene menos información que antes, los portales de las instituciones públicas, de acuerdo a la normativa, tendrían que tener un mínimo de información accesible a cualquiera, sin embargo, muchas están en blanco”, puntualizó.

“El trabajo periodístico es para el bien común, ese es el objetivo, siempre habrá intereses, subjetividades, pero el principio es la búsqueda de verdad”, agregó al admitir que el Estado no está respetando la libertad de expresión como antes.

“Así como hablamos de los excesos de los periodistas si somos autocríticos, porque así hay que hacerlo, también sabemos que el periodismo no está desarrollándose en plena libertad, no sólo por el nivel nacional (de autoridades). Un caso es del alcalde Percy Fernández, insulta, bota, agrede, grita a los periodistas luego pide una disculpa, pero ya se crea ese ambiente de que no se puede hacer una cobertura tranquila, además están los grupos de choque u otros de las movilizaciones, finaölizó Cajías.

Fernando Barral Zegarra

