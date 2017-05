Conversatorio sobre animales debatió falencias respecto de este tema

El sábado 29 de abril en horas de la mañana, en el parque Bolívar organizaciones de animalistas con la presencia de autoridades de la gobernación, de la asamblea departamental y del concejo departamental desarrollaron un conversatorio en pro de los derechos de los animales con el fin de poder dar debatir y conocer todas las falencias que existen en el departamento de Tarija.

“Esta es una actividad del programa Repensar Tarija que es parte de la agenda del Bicentenario este programa. Creemos que nuestro departamento tiene que cambiar su relación con los animales estamos iniciando este proceso con colectivos sociales que defienden a los animales para poder incluir en la agenda 2030 este tipo de planteamientos a favor de los animales”, dijo el director del Comité Organizador del Bicentenario, Sergio Lea Plaza.

Por su parte, el concejal municipal Alan Echart, mencionó que fue parte de la iniciativa y organización de esta actividad subrayando que los animales no podían quedar fuera de todas las actividades que se efectuaron en el mes de abril. “Mientras no entendamos los tarijeños que los animalitos también sienten, que son parte de nuestras vidas y familias y por lo tanto también son Tarija difícilmente vamos a poder cambiar su realidad así que yo estoy muy contento y tengo la esperanza de que este sea uno de los pasos fundamentales que se den para que se incluya en las políticas públicas el reconocimiento de que los animalitos también son Tarija”, señaló.

Normativa son aplicadas

Echart señaló que en Tarija existen una serie de normativas para el bienestar de los animales sin embargo indicó que lastimosamente no se aplican o no están actualizadas enfatizando que una de las tareas en esta lucha es desarrollar normativas que se cumplan.

“La Asamblea Departamental no puede quedar indiferente ni exenta a la problemática de los animales en Tarija, como legisladores del departamento podríamos también hacer un proyecto de ley que responda todas las expectativas, necesidades que hicieron todos los activistas. ¿Quién no tiene un perrito, quien no tiene una mascota? Lastimosamente vemos que cada día en vez de mejorar la calidad de vida de los animalitos son cruelmente aniquilados”, dijo la asambleísta departamental, María Elena Méndez.

La presidenta del refugio Rinconcito Feliz, Shaele Castellanos apuntó que este tipo de eventos son una ventana para que los animalistas puedan presentar diferentes propuestas tomando en cuenta que las ordenanzas y leyes no están actualizadas. “Esto es también un jalón de orejas también porque podemos empapelar Tarija de ordenanzas y leyes pero si las autoridades no se ponen las pilas no vamos a hacer absolutamente nada. Son cualquier cantidad los perritos y gatitos que son abandonados cada día y la única forma de evitar la sobrepoblación animal es esterilizando y lamentablemente las campañas de esterilización que está haciendo el municipio para mi están a ciegas”, dijo.

Refugios saturados

Castellanos explicó que los diferentes refugios están plenamente saturados como también los hogares de voluntarios subrayando que son muchas las organizaciones que impulsan a la adopción. “A nosotros nos está dando buen resultado los hogares temporales por ejemplo de la gente que rescata a la que nosotros les colaboramos con todo lo que es la atención veterinaria esterilización y esto está generando conciencia en la misma persona porque saben que rescatar no es agarrar al animalito y pasarlo de un lado al otro y decir que buena gente que soy. Mientras yo viva seré la voz de todos estos animales”, dijo Castellanos.

Gonzalo Torres presidente de la Sociedad Protectora de Animales Tarija (SPAT) acentuó que hay muchos aspectos que se deben tomar en cuenta para velar por la integridad de los animales empezando por el matadero al cual lo calificó como un centro de tortura en el cual los animales van a perder la vida sufriendo mucho antes de morir. “Hay varios mataderos los de pollos, chanchos, vacas y todos son terriblemente crueles, otro tema a tomar en cuenta son los zoológicos a pesar de que hay un nuevo zoológico antes de que se abra ya han muerto muchos animales y los que están como el búho que no tiene ni mucha cubierta para la luz siendo un animal nocturno”, dijo Torres.

María José Oliva Grimalt

