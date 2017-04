Con la marcha que ayer llegó a esta ciudad, pobladores de Tariquía comienzan lucha en defensa de esa reserva natural

La marcha de pobladores de diferentes comunidades de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía llegó a esta ciudad antes del mediodía de ayer, y sus líderes advirtieron que es el inicio de la defensa de esta zona donde el gobierno proyecta la exploración petrolera.

Los marchistas que fueron aplaudidos prolongadamente a su paso por las calles de esta ciudad, a través del dirigente Francisco Romero López, aseguraron que no fueron impulsados por ninguna organización o partido político como pretende desvirtuar el gobierno. “Nosotros venimos por una causa justa, a defender nuestros derechos, el rechazo total al ingreso de las petroleras al área protegida, este ingreso traerá problema ambiental y social para todas las comunidades del área protegida”, afirmó.

El dirigente criticó el doble discurso del Gobierno, afirma defender la madre tierra, pero por otro lado está por destruir los recursos naturales y repudiaron al Ministerio de Hidrocarburos que anuncia consulta, pero después de la firma de los contratos. “Primero hay que consultar al dueño de casa y después firmar contratos si tenemos permiso. Hemos venido a defender Tariquía, sin ningún color político. Tariquía está unida pese a todas las intenciones de dividirnos, en Tariquía no sólo hay flora y fauna, sino también seres humanos al igual que todos ustedes” enfatizó y ser aplaudido largamente por la gente que se concentró espontáneamente, entre ellos universitarios que se sumaron a la marcha en la zona El Tejar.

“Estamos comenzando la lucha y no vamos a bajar los brazos hasta conseguir lo que por derecho nos corresponde, pedimos que nos ayuden a pedir respeto y que nos respeten”, sostuvo por su parte, la dirigente Amanda Colque al asegurar que no están cansados.

El dirigente Felicindo López Gareca dijo que seguirán luchando y si tienen que llegar a La Paz, lo harán. La dirigente Paola Gareca negó que alguna organización los haya impulsado, denunció al alcalde de Padcaya de desvirtuar la información. “Las autoridades de Padcaya no nos han apoyado, el alcalde, el subgobernador, la Central Campesina, ellos están de acuerdo que entren las petroleras. La ambulancia de Tariquía traída para auxiliar, fue quitada por la alcaldía”, dijo aunque está institución, por escrito, negó ese extremo.

El tariquieño Franz Chavarría Acosta afirmó que la movilización no es de ahora, viene del 2015 y cuestionó al dirigente de la federación de campesinos Santos Valdez y dijo que el gobierno tiene que escuchar a sus bases. Aseguró que Tariquía está unida.

Los activistas Andrés Aguirre y Gonzalo Torres Terzo, protagonizaron un acto bochornoso cuando el primero quiso manejar el micrófono dispuesto para el acto y el segundo intentó separar a los tariquieños de los demás marchistas, por ese accionar ambos fueron criticados.

Federación de campesinos llamó a la “reflexión” a tariquieños

Los dirigentes de la Federación de Comunidades Campesinas de Tarija llamaron a la reflexión a sus similares de Tariquía y para llamarles la atención, volvieron a decir que no actúan orgánicamente, anticiparon que no asistirían a la reunión en el club Royal Obrero.

El dirigente Santos Valdez Baldivieso dijo que los dirigentes de cinco comunidades tendrían que interiorizarse del Estatuto orgánico de la Federación y en consecuencia actuar de manera muy responsable, “hay intereses personales”, afirmó.

El dirigente Claudio Sánchez declaró que orgánicamente no se consultó para la marcha, si bien tienen el derecho marchar, para que sea orgánica tenía que consultarse a la Federación, puso en duda la legitimidad de la movilización.

Cuestionó al comité de movilización de Tariquía dando a entender que no solamente tendría que estar integrada por dirigentes de comunidades de la provincia Arce cuando la Reserva también abarca a una parte de O’Connor.

Fernando Barral Zegarra

