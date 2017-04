Centro de Rehabilitación y Capacitación para Ciegos cumplió 12 años de servicio a esa colectividad

Hace 12 años, un 15 de abril, fue inaugurado éste Centro que tiene como meta reinsertar a una persona ciega a la sociedad, para ello se les rehabilita y capacita en diversas áreas.

Algunas familias que tienen a sus parientes con ceguera, les dejan encerrados y no les dejan aprender a ser independientes, ya que hacen todos los quehaceres por ellos, pensando que de este modo ayudan a la persona ciega.

Pero este proceder incapacita a un ciego y de ninguna manera se constituye en ayuda, para esto existen los centros como el CERECCI 15 de abril, donde se rehabilita a las personas ciegas para que hagan todo por si solos.

Aprenden a limpiar sus casas, lavar, planchar y acomodar su ropa; prepararse un alimento, el aseo personal, conducirse por toda la casa y por las calles de la ciudad.

En cuanto a la capacitación que reciben, se les imparte enseñanzas sobre varias cosas para que ellos puedan usar eso como un medio de subsistencia y lograr ser independientes y valerse por sí solos en otros estudios superiores y ayer en la feria por el aniversario realizada en el Patio del Cabildo mostraron todo lo que aprendieron.

La dirección del CERECCI 15 de abril es en el barrio Abaroa final calle Chorolque y pasaje Fray Anasagasti a lado del tobogán del Cementerio General, ahí también funciona el Instituto Bolivianos de la Ceguera IBC departamental.

“Por ejemplo si una persona ciega si es asaltada no puede reconocer a su atacante y cuando debe emitir una declaración a la Policía Boliviana, éste no podría describir al individuo que le robó, por el hecho que no puede ver y menos aportar con mayores datos”. Estas fueron las declaraciones del director del Centro de Rehabilitación y Capacitación para Ciegos CERECCI 15 de abril, Giovanni Patzi Salinas, ayer cuando se realizó una feria por el XII aniversario de dicho centro.

Este sector vulnerable requiere del apoyo de todos los habitantes de Tarija, quienes deben hacerles sentir que están entre amigos, para poder vivir tranquilos.

“Al momento de subir a una movilidad, yo no puedo saber si este tiene las placas, tiene los discos de circulación, yo no puedo saber y necesito del apoyo de los transeúntes, generalmente pedimos a una persona que nos ayude a subir a un vehículo”, agregó Patzi.

“Después, en el cotidiano transitar por las calles, obviamente también estamos expuestos, somos un sector vulnerable, en el sentido de que si alguien a mí me quita el celular, me quita la mochila y demás, ni siquiera puedo dar los rasgos de esa persona no”, dijo Salinas.

Por eso reconoció que necesitan del apoyo de todas las personas que circulan por las calles, del policía, también de los amigos conductores, comerciantes y en definitiva de todos, que puedan ayudar a advertirles. “Necesitamos saber que estamos en un lugar rodeados de gente amiga, y si alguien me va a querer hacer daño, yo (poder) confiar en que me van a advertir de aquello, que no se van a voltear y no intervenir y bueno, (dejar) pasar lo que tiene que pasar, sobre todo son los comerciantes que nos pueden advertir sobre alguien sospechoso o si un taxi, micro o taxi-trufi no reúne los requisitos de transporte público”, sostuvo el director.

Mario Enrique Espinoza

