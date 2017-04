ALDT convocó sesión para hoy en Capirendita

La Asamblea Legislativa Departamental tratará en Capirendita, Villa Montes, este jueves, la notificación del juez que hizo retroceder la Ley departamental del 8%. UDA teme que en esa sesión se reapruebe en grande y en detalle esta Ley; sin embargo, el Movimiento Al Socialismo MAS negó esa posibilidad.

El asambleísta de UDA, Bicher Ordoñez Cortez, expresó su temor de que la mayoría del MAS apruebe nuevamente este instrumento legal considerando su mayoría, y porque en esta ciudad difícilmente podrían tratarlo ante la resistencia de la gente.

Ordoñez negó que sean funcionarios de la Gobernación solamente los que se oponen a esta Ley, si bien hay algunos funcionarios, no implica que no haya un rechazo social, instituciones cívicas y gremiales rechazaron el proyecto, entonces lo cómodo es irse lejos.

El asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez, declaró que es improbable que traten la Ley del 8%, para hacerlo tendría que estar él al haber interpuesto el Recurso de Amparo Constitucional que frenó la Ley, tiene alternancia precisamente este jueves y viernes.

La Asamblea Legislativa Departamental ALDT para volver a tratar el proyecto de ley, necesariamente tiene que conocer el informe por minoría como la propuesta alternativa a la Ley del 8% planteado por Lea Plaza, en su ausencia nadie puede hacer conocer estos dos documentos.

La asambleísta por el MAS, Jimena Monroy Salinas, al confirmar que efectivamente se convocó a sesión para este jueves en Capirendita, dijo que se analizará la resolución del juez que declaró procedente el Recurso de Amparo Constitucional de Mauricio Lea Plaza.

Lea Plaza interpuso el recurso que le salió favorable con el argumento de que en el proceso de aprobación en grande de la ley, violentaron su derecho político a escuchar su informe por minoría como su propuesta alternativa a la ley de 8%.

Consultada si solamente tratarán la Resolución del juez o pueden reaprobar la Ley del 8%, contestó que se tratará la determinación judicial solamente, después existe otro proyecto de ley a tratar relativo a los pueblos indígenas.

La Ley del 8% fue aprobada en grande y detalle por la ALDT, fue sancionada y enviada al gobernador Adrián Oliva Alcázar para su promulgación, tras rechazarlo con observaciones, la ALDT lo promulgó cuando ya se supo del Amparo interpuesto.

En medio de un conflicto de diversa índole, como las marchas en contra de esta ley como de apoyo por las provincias, el gobernador no lo publicó y dijo que mientras no se vea en la Gaceta Oficial un instrumento legal, no tiene vigencia.

Fernando Barral Zegarra

