ALDT analizará inconstitucionalidad de la ley que designa autoridad ejecutiva del Chaco

La bancada de Camino al Cambio CC, al reconocer la gravedad de los efectos de la designación de la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) del Chaco pidió a la Asamblea Legislativa Departamental ALDT analizar si el departamento de Tarija fue dividido por el gobierno. “Nosotros consideramos que este es un tema muy grave, muy delicado, por eso pediremos en la próxima sesión de la Asamblea que se constituya una comisión especial que trabaje este tema”, confirmó el asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez.

“Que vea el tema del Estatuto de Autonomía Regional y la Ley de la MAE para ver en qué queda la Asamblea (Legislativa Departamental), si van a seguir participando los asambleístas del Chaco, en qué queda el gobernador, si ya no tiene tuición sobre tres de los once municipios”, añadió el legislador.

Hay una serie de elementos que es necesario tratar, considerar, discutir y ojalá que la ALDT asuma esta propuesta y analice las consecuencias que tiene esta Ley, añadió al reconocer que muchas cosas están sueltas y quedaron al aire.

Consultado si los asambleístas departamentales del Chaco deben replegarse como pidieron sus colegas Vaca Vidaurre y Pedraza, Lea Plaza contestó afirmativamente al añadir que parte de las consecuencias de la Ley MAE es que ya no son parte de la jurisdicción de Tarija. “La Región Autónoma se ha vuelto una unidad territorial, y al no ser parte de la jurisdicción territorial del Departamento no tienen por qué estar en la Asamblea Departamental, igual pasa con el gobernador”, manifestó Lea Plaza.

“Si el gobernador no tiene tuición sobre tres municipios, eso qué significa, que el Ejecutivo regional va asumir las funciones del gobernador?, que el gobernador ya no será electo en el Chaco, hay una serie de elementos por analizar de manera muy seria”, acotó Lea Plaza.

“Esta comisión legislativa de análisis tendría que estar integrada por todas las fuerzas políticas con presencia en el legislativo, básicamente en el ámbito legal y jurídico para interpretar legalmente las consecuencias de los hechos que son muy graves”, insistió el asambleísta de UDA.

Consultado si considera inconstitucional el Estatuto de Autonomía regional como mencionó el senador Víctor Hugo Zamora, respondió que tiene varios elementos de inconstitucionalidad, lamentablemente el Tribunal Constitucional lo convalidó. “Lo que sí puedo garantizarte es que está Ley transitoria (para la MAE) en el Chaco es inconstitucional, porque va más allá de lo que la propia Constitución ha establecido, legisla sobre temas que competen a la Asamblea Departamental”, finalizó.

Legisladores del Chaco: “Tarija no fue dividida”

Para los legisladores del Chaco el departamento de Tarija no fue dividido con la Ley de designación de la MAE en el Gran Chaco, en consecuencia no se replegarán ni dejarán sus curules como plantearon algunos asambleístas de UDA.

Están equivocados esos asambleístas, cuando saben que no puede modificarse la Constitución ni la Ley de Autonomías, que establecen las reglas, “tenemos que tener presencia en el Departamento”, contestó la asambleísta chaqueña, Nora Terán Ortiz. “Hablamos de unidad, pero estamos discriminando a los asambleístas que venimos del Chaco, se quiere la unidad y desarrollo departamental, no es la forma de decir váyanse, si saben que la Asamblea regional no tiene facultad legislativa”, cuestionó.

“El Departamento no fue dividido, sabían el proceso autonómico del Chaco, es una lucha de años, solamente es la descentralización de los recursos, nadie ha dicho que se va desmembrar, que el Chaco será otro departamento, mejor busquemos la unidad de los 11 municipios”, sugirió Terán.

Fernando Barral Zegarra

