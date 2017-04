La Unidad de Terapia Intensiva del HRSJDD ya no puede recibir más pacientes

La Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional San Juan de Dios HRSJDD. “Es una sala que quedó chica, por ejemplo: en estos momentos está llena, no hay espacio para nadie y no hay pacientes que sacar porque son pacientes (que están) con (un) respirador”, dijo el jefe de esa unidad hospitalaria,El responsable de Terapia Intensiva, dijo que en caso que alguna persona llegue y requiera de esta sala se la tiene que despachar a las clínicas privadas, aunque sabemos que cuestan mucha plata, ya que terapia intensiva de la caja también está llena., refiriéndose a la falta de camas.

El responsable de Terapia Intensiva, dijo que en caso que alguna persona llegue y requiera de esta sala se la tiene que despachar a las clínicas privadas, aunque sabemos que cuestan mucha plata, ya que terapia intensiva de la caja también está llena.

La sala está saturada

Por su parte, el director del HRSJD, Roberto Baldiviezo, reconoció la saturación y que actualmente solo funcionan seis camas y que no es fácil habilitar una, ya que eso significa una inversión de medio millón de dólares por los equipos especiales requeridos. “Pero este año se quiere habilitar dos camas más” indicó.

Baldiviezo acotó que en realidad es todo el Hospital que sufre la saturación de pacientes, ya que fue inaugurado hace 30 años atrás pensando para 100 mil habitantes pero actualmente se tiene más de 500 mil y aparte de eso vienen los derivados de Yacuiba, Bermejo, Villazón, Camargo y de clínicas privadas o de la Caja Nacional de Salud. “Pretenden descongestionar con el Materno Infantil, ya que ahí llevarían todos los pacientes de ginecología, maternidad, pediatría u otras especialidades”, expuso, aunque no supo especificar si continúala construcción.

Se necesita un nuevo hospital. ¿Qué dicen las autoridades?

NUEVO SUR se trasladó en dos oportunidades a buscar al secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Edgar Guzmán, pero no pudo ubicarlo para consultarle sobre la situación del Materno Infantil.

El exsecretario de Desarrollo Humano, Adel Vergara, sostuvo que la Gobernación hizo inversiones muy importantes para lograr el descongestionamiento del Hospital y espera que muy pronto reinicien las obras del Materno Infantil.

Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental ALDT, Williams Guerrero Quiroga, dijo que él desde hace mucho tiempo se percató de este problema y que la entidad emitió una Ley para la construcción de un nuevo hospital de tercer nivel en la ciudad de Tarija.

Quiroga acotó que se debe buscar los recursos para la construcción de este nuevo hospital y que para ello las principales autoridades deben realizar un trabajo conjunto.

Al respecto, el subgobernador de la provincia Cercado, Johnny Torres Terzo, coincidió en una construcción nueva y acotó que no importa de donde vengan los recursos, si son del estado, si son de la gobernación o si son del exterior, pero que se debe construir uno nuevo. “Si la Gobernación dice que tiene no tiene los recursos, nos pueden transferir el (Hospital Regional) San Juan de Dios y nosotros buscaremos los recursos”, expresó el sub gobernador.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano de la ALDT, Norma Flores Gutiérrez, sostuvo que ya realizaron una visita al Hospital y constataron que la situación es crítica, pero que también realizaron una visita al Hospital de tercer nivel de Bermejo, donde existe tres camas equipadas para terapia intensiva.

Flores, recalcó que si estas funcionarían descongestionarían la situación de Tarija, pero hacen falta ítems para personal que maneje los equipos y acotó que el director del Servicio Departamental de Salud Sedes, Paúl Castellanos, no aceptó ítems designados ya por el Ministerio de Salud y que estos fueron revertidos a La Paz por un amparo.

Asimismo el Director del Sedes coincidió que hace falta la construcción de un nuevo hospital, pero sobre los ítems sostuvo que se solicitó al gobierno 1.369 ítems y que espera que estos lleguen pronto, sobre las versiones que él rechazó ítems ya enviados por el gobierno, aseguró que estos eran para los programas nacionales y no para cubrir el crecimiento poblacional del departamento.

