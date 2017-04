La Gobernación aclara que no está contra la Aunonomía Regional, sino contra la violación de sus procedimientos

Tras la designación de la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE de la Región Autónoma del Chaco, el secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta, cuestionó los procedimientos que se realizaron, ya que considera que con ello se estaría violando el principio básico de la autonomía que es la elección de esta autoridad por voto popular.

El secretario de la Gobernación señaló que la lucha del pueblo de Tarija desde hace 30 años fue por un proceso de descentralización profundo en el tema de autonomía, tanto en lo departamental como en lo regional y asegura que el gobernador dio muestras muy claras de su compromiso con ese proceso, que es una demanda legítima discutida y establecida en la Constitución Política del Estado (CPE).

Peralta señaló que el gobernador Adrián Oliva propuso la convivencia de los esquemas de autonomía y recordó que Tarija cuenta con once autonomías municipales, una regional y una departamental, un contexto en el que se debe convivir, sin embargo señaló que no están de acuerdo con que se viole el principio de autonomía, misma que tiene como base la elección por voto popular de sus autoridades, “Uno escoge ser autónomo para que no sean otros los que definan su futuro y es inconcebible que se llame autonomía a un proceso donde no se escogen a las autoridades por voto popular”, aseveró.

Peralta señaló que las tres autoridades que fueron elegidas en marzo del 2015, fueron elegidas dentro del gobierno departamental de Tarija y ahora con una ley nacional, autoridades que dependían del gobernador, pasan a ocupar lugares de autoridades regionales, informó que la propia ley establece que se tiene que escoger a la MAE de la asamblea regional, por lo que dicha ley transitoria, contradice todos los principios legales y afirma que por móviles políticos se escoge una autoridad departamental como la MAE del Chaco.

El funcionario aclaró que no están en contra de la autonomía regional, sino de los preceptos y argumentos políticos que violan los principios de la autonomía, “Es impresionante la cantidad de violaciones que se dan en este departamento, el departamento más violado del país es Tarija, escogimos ser autónomos, el 2010 ingresamos a la autonomía, en 6 meses violan la autonomía y derrocan a un gobernador, los chaqueños escogen ser autónomos como región, pasan tres meses de la aprobación de su estatuto y no escogen su autoridad, violan la autonomía y nombran una autoridad a dedo”, dijo.

En ese sentido, Peralta cuestionó “¿de qué autonomía se habla?, si en ella lo fundamental es la voluntad del pueblo y no de los políticos, exhortó a las autoridades y asambleístas a reencauzar la lucha autonómica y aseguró que no se tiene nada en contra del recién designado como máxima autoridad del Chaco, José Quecaña, sino en contra de la vulneración de los procedimientos que establecen las leyes y la CPE y el principio básico de la autonomía”, enfatizó el secretario dela Gobernación.

Senador Zamora: “El TCP creó el décimo departamento”

El Tribunal Constitucional Plurinacional TCP en los hechos creó el décimo departamento y dividió a Tarija al constitucionalizar el Estatuto de Autonomía Regional, la designación de la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE es consecuencia de ello y otras acciones del actual gobierno. “Antes de la designación de la MAE ya ocurrió la división, con la aprobación del Estatuto Autonómico. Su constitucionalización ha tenido un procedimiento más político que técnico, se ha consolidado prácticamente la creación del décimo departamento”, declaró el senador Víctor Hugo Zamora Castedo.

“Que además tiene influencia sobre las decisiones políticas del departamento de Tarija, nosotros no decidimos sobre el Chaco, pero el Chaco sí decide sobre nosotros, se lleva el 45% de las regalías que produce todo el departamento no sólo del Gran Chaco”, cuestionó el senador.

Consultado si este Estatuto es inconstitucional, respondió afirmativamente, desde el momento que habla de “autogobierno”, sólo tendría que tener cualidad administrativa, la autonomía que gobierna tiene que ser la departamental, la regional tendría que supeditarse a ella bajo el principio de integridad.

“Por eso creo que ese Estatuto fue mal revisado, si ustedes ven, casi no habla de unidad departamental, sí habla de su bandera, de su signo, de su himno, todo lo que corresponde a un Departamento, me parece muy peligroso lo que se creó con ese instrumento. Lo hemos dicho siempre, qué pena que el TCP no haya sido más cuidadoso en la revisión de ese Estatuto como también todos aquellos quienes lo promovieron”, recordó.

“Son temas que generaron distanciamiento del Gran Chaco y afectan a la capital de quien nadie habla, nadie expresa un sentimiento de rechazo a lo que está ocurriendo con el tratamiento que se da a la capital de departamento”, insistió Zamora.

Sobre los criterios de la gobernación de que el gobierno del MAS está destrozando la institucionalidad del departamento y otras versiones de que están atomizando Tarija con fines político partidarios, contestó que la responsabilidad es compartida. “Tanto del nivel nacional, a través de las políticas de control político de los entes territoriales, están complicando la situación de algunos departamentos, especialmente Tarija. Por el otro, la gobernación no tiene una respuesta clara a lo que ocurre en el Chaco. Es más, se ha volcado a respaldar a dirigentes chaqueños, no estamos diciendo al pueblo ni la provincia Gran Chaco, y están agrediendo al resto de las provincias por las decisiones que están tomando, alguien tiene que defender a la capital”, insistió el legislador tarijeño.

“Me parece que Cercado tiene que levantar la voz de lo que está ocurriendo, también las otras provincias que son potenciales productoras de hidrocarburos y que corren el riesgo de reducir sus regalías si llegan a producir en las actuales circunstancias”, agregó el asambleísta nacional.

“Tarija tiene que entrar en un proceso de reflexión muy profunda, tiene que hablar de un pacto fiscal interno, departamental, nos estamos descuartizando, el Chaco se lleva el 45% de las regalías, por el otro, los municipios exigen su contraparte y su concurrencia. Los tarijeños no se pusieron de acuerdo sobre cuánto deberían gastar los municipios de la plata de Tarija, y qué rol debe jugar la gobernación, no tendría que tener tanta burocracia cuando su rol debería ser planificar y operar el desarrollo a través de tercero”, cocncluyó el senador.

MAS negó haber dividido Tarija

Por su parte, el Movimiento Al Socialismo MAS, a través del diputado Ignacio Soruco Grandchant, no cree haber dividido al departamento de Tarija política y administrativamente separando al Gran Chaco con la Autonomía regional como critican y cuestionan oponentes y críticos de esta organización. “No creemos que sea así, no olvidemos que tiene un Estatuto que tiene el voto del soberano, fue aprobado y votado, existen algunas críticas, pero no es el momento, sino tenemos que adecuar ciertas políticas a nivel departamental para que no exista división”, dijo.

“Hubieron momentos e instancias para objetar y observar con recursos ante el TCP o actuar proactivamente cuando se redactaba ese Estatuto, ahora es mucho más fácil pronunciarse sobre hechos concluidos, hay que respetar la decisión del Chaco”, agregó el diputado.

“Lo único que hemos hecho desde el gobierno, la Asamblea plurinacional es que entre por ley transitoria la vigencia cuasi plena de la autonomía del Chaco, una ley nacional promovió que haya autonomías y otra que de manera paulatina empiece a ejercerse esta autonomía”, enfatizó Soruco.

El diputado del MAS, Alex Mamani Huarachi, también negó que hayan dividido a Tarija. “Desde hace años se peleó por la autonomía. Ahora este régimen está constitucionalizado. Mucha gente dice estar con la autonomía, pero en los hechos está contra ella”, finalizó Mamani.

Fernando Barral Zegarra

