Hombre se suicida lanzándose del segundo piso del Hospital San Juan de Dios

El hombre que decidió lanzarse por una ventana del Hospital Regional San Juan de Dios HRSJDD el día domingo, escuchaba voces que le decían que se mate, porque de ese modo salvaría a su familia, dijo a NUEVO SUR una fuente que pidió mantener en reserva su identidad.

El director del nosocomio, Roberto Baldiviezo, indicó que éste señor ya tenía tendencias suicidas porque llegó al Hospital tras intentar suicidarse en el vehículo de su hermano y que además dio un nombre falso.

Acotó que no sabían de esas tendencias, caso contrario lo hubieran derivado al Instituto de Prevención Tratamiento, Rehabilitación e Investigación de Drogodependencia y Salud Mental Intraid, pero como ni la Policía Boliviana se dio cuenta de ello, es que lo trajeron como un caso de accidente de tránsito.

El jefe de la sala de emergencias del HRSJDD, Vladimir Velásquez, explicó que tras el intento suicida, el hombre fue trasladado hasta su sala para salvarle la vida, pero presentaba un cuadro de paro cardiorespiratorio, es así que lograron sacarlo de ahí pero quedó inestable y posteriormente sufrió otro ataque que terminó con su vida tras lanzarse al vacío.

Baldiviezo, acotó que la esposa intentó evitar que él se lance por la ventana pero tras un forcejeo y gritos, el sujeto terminó rompiendo la ventana que tenía una malla, para caer desde el segundo piso.

Falta de Seguridad

Respecto a lo mencionado por el fiscal departamental, Gilbert Muñoz Ortiz, en sentido a la falta de seguridad en éste nosocomio, para evitar ese tipo de hechos, el director del HRSJDD manifestó que ellos no son un centro penitenciario y que no pueden poner rejas a todo el edificio. “Yo no puedo emitir juicios de instituciones que no las conozco a profundidad y a cabalidad, este es un hospital y un hospital que reúne las condiciones para atender a los pacientes, yo la verdad es que no sé a qué se refería el fiscal, me imagino que la sugerencias es que primero se pongan rejas a todas las puertas y ventanas que tiene el Hospital San Juan de Dios, el Hospital no es un centro de reclusión, no es un centro siquiátrico”, concluyó.

