Sub Gobernador de Cercado afirma que modelo público-privado de gestión es exitoso

El subgobernador de Cercado, Jhonny Torres Terzo, al destacar los resultados de la Fexpo que terminó el fin de semana, dijo que el modelo público privado creado para este evento, debe utilizarse para proyectos estratégicos de desarrollo. “El parque industrial, la zona franca, el Puerto Seco, haga quien lo haga el parque industrial se debe hacer porque necesitamos salir de la dependencia del gas, de los hidrocarburos”, exhortó la autoridad provincial.

Torres insistió que dos años consecutivos confirmaron que el modelo público privado funciona y en la tercera versión de la Fexpo, el 2018, entre el 6 y 15 de abril, se demostrará que este evento necesitará mucho menos del concurso del Estado.

Para la Fexpo del 2017 el evento precisó de la subgobernación estatal difusión con afiches, cartillas, trípticos, para algunos trabajos de infraestructura no tuvo dinero, el empresariado tuvo que colocar el suyo para completar el trabajo.

Consultado si el empresariado de Tarija tendrá muscultura para encarar proyectos como los mencionados, Parque Industrial, Puerto Seco y Zona Franca, respondió afirmativamente, el 2016 se decía que los empresarios no podrían hacer la Fexpo y lo hicieron. “Incluso la gobernación ha dicho no tengo plata ya no la voy a poder hacer, ha levantado las manos, como subgobernación lo que hicimos es aplicar un modelo, el publico privado y funcionó, el evento de San Jacinto es una muestra, ejemplificó la autoridad.

“El empresariado privado siempre va tener la musculatura, si este sector no tiene dinero, está la banca y en ella se tienen más de 3 mil 500 millones de dólares en el país, entonces se trata de hacer funcionar la banca, que otorgue préstamos. Con plata de la banca, privada, hay que hacer el parque industrial, nuevamente la gobernación volvió a decir que no tiene dinero, sin embargo, volvemos a responder que no se precisa enorme cantidad de recursos del Estado para el emprendimiento. Ya no corresponde decir que no hay plata, le hemos probado que el modelo público privado funciona, entonces eso es lo que hay que hacer”, insistió al reiterar los resultados satisfactorios de la Fexpo pese al mal tiempo de los primeros días.

Anteriormente Torres dijo que el terreno para el parque industrial tendría que comprarlo los privados y distribuirlo a los que ocuparán el predio, el Estado por su parte tiene que hacer los accesos e instalar todos los servicios de calidad.

Fernando Barral Zegarra

