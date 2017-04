Se prohibirá la ingesta de alcohol en actividades que se denominen “culturales”

Se pretende suspender la ingesta de alcohol en las ferias y otras actividades culturales, ya que a nombre de la cultura se registran excesos y posteriormente hechos lamentables, esto se decidió el pasado viernes en la primera Asamblea Departamental del Consejo de Seguridad Ciudadana del año, informó el director departamental de Seguridad Ciudadana Adel Vergara.

Esta primera asamblea del año contó con la participación de todas las entidades que conforman en consejo, incluyendo la dirección departamental de educación que ahora formará parte del mismo. “Entre las principales resoluciones adoptadas está la suspensión de venta de alcohol en las ferias, ya que esto empobrece la prioridad de las ferias que es promover los productos, pero siempre estas terminan en borrachera”, manifestó el director.

Por su parte el comandante departamental de la Policía Boliviana, Alfonso Mendoza Arze, recomendó a la juventud no ingerir tanto alcohol, como lo que ocurrió en la última Fexpo Tarija, lo que perjudica la imagen de nuestra ciudad.

Ambas autoridades coincidieron en señalar que se debe iniciar un trabajo de concientización hacia la juventud y los padres de familia para que sean un buen ejemplo para sus hijos y nos les muestren excesos con el alcohol.

En una anterior nota al fiscal departamental, Gilbert Muñoz Ortiz, sostuvo que casi todos los casos registrados en el ministerio público están relacionados al consumo exagerado de bebidas.

Vergara acotó que las ferias son importantes pero estas son para promover los productos agrícolas y no para la venta incontrolada de bebidas alcohólicas. “Si hay una feria de humintas que sea de humintas y no de alcohol, que no se haga un culto al consumo de alcohol en estas ferias, entonces la idea no es eliminar o erradicar estas actividades (de las ferias) al contrario debemos fortalecer estas actividades sacando el alcohol”, enfatizó Vergara.

Además de la restricción de venta de alcohol en las ferias, se tomarán otras decisiones como la seguridad escolar, para trabajar en conjunto entre la Policía, municipio y colegios.

Otra de las definiciones es la de trabajar en el control del delito sexual, ya que a diario se dan hechos relacionados a ello, ahora se trabajará en la concientización ya que los jóvenes y los adultos no conocen sobre las restricciones y la penalización a esta actividad.

Mario Enrique Espinoza

