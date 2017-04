En el mes del libro: “Amigos de la Ciudad” lamentan falta de una cultura amigable con los libros

Abril está caracterizado por ser el mes internacional del libro en conmemoración a que dos grandes escritores como ser inglés William Shakespeare y el español Miguel Cervantes fallecieron el 23 de abril de 1616 dejando grandes obras literarias como ser Don Quijote de la Mancha ,Romeo y Julieta, Hamlet y Otelo entre otras.

Asimismo con el fin de incentivar la cultura en Tarija el grupo de activistas Los Amigos de la Ciudad de Tarija el pasado año implementaron los “arbolibros” en diferentes puntos de la ciudad, la mayoría de estos fueron destruidos por el vandalismo y por el poco interés que tiene la gente por la lectura. “Precisamente por esa falta cultura por la lectura el año pasado lanzamos esta campaña de los arbolibros que tenía por objetivo incentivar a la lectura mediante cajas con libros coladas en árboles en formas de casitas que se las denominó Tele libros también a partir de un microondas que quedo como el Micro Onda Libro, para captar la onda de la lectura indistintamente todos fueron un éxito”, dijo José Antonio Montellano Topisto, miembro de Los Amigos de la Ciudad de Tarija.

Montellano acotó que muchas personas fueron a dejar libros que no les servían en los arbolibros como también los que querían leerlos los alzaban acentuando que la idea que los tomen prestados pero la cultura de sacar ventaja pudo más ya que muchos optaron por llevárselos a sus casas . “Frente al vandalismo no quedaron libros. Se sufrieron destrozos que también surgen como indicadores de violencia, si le pasa eso ahí a un objeto inimaginable lo que le pueda pasar a una persona pero lo sorprendente es que la población de su propia iniciativa los reparo y actualmente siguen funcionando”, dijo Montellano.

A su vez Josip Bacotich, de igual manera miembro del grupo, subrayó que falta bastante incentivo por la lectura en Tarija, puntualizando que los libros que se obligan a leer en el colegio no son los más recomendables. “Si le brindas un gran libro a un niño como ser el Principito la historia puede ser tan linda y apasionante que puede ser una puerta para que lea muchos libros más .La falta de incentivo viene por muchas situaciones entre estas que en la economía priman bastantes necesidades entonces uno antepone que sus hijos trabajen en nuestra sociedad en vez de estar estudiando, por otro lado no contamos con muchas bibliotecas y las bibliotecas que existen no se han modernizado”, dijo Bacotich.

Bacotich resaltó que la iniciativa de los arbolibros funciona con éxito en otros países, con closets enteros llenos de libros en las calles a disposición de todos los ciudadanos en este sentido mencionó que en nuestra ciudad esta dinámica no tuvo la acogida que se esperaba ya que muchos se llevaban los libros y no eran repuestos. “Los libros son fundamentales en la vida cultural de un pueblo, en la educación en su desarrollo creo que es un deber de todos apoyar la difusión de la lectura. La gobernación con motivo del bicentenario ha auspiciado la publicación de diferentes libros que están saliendo en el mes de abril, creo que tienen un proyecto que es muy loable de hacer una biblioteca tarijeña con obras del pasado de Tarija para que puedan ser divulgadas nuevamente hay libros muy valiosos escritos por tarijeños de los que ya no se consiguen ediciones ni ejemplares”, dijo el escritor e historiador Eduardo Trigo.

María José Oliva Grimalt

