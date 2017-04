Alcalde Paz: “El Pacto Fiscal debe sobreponer las prioridades por sobre el reparto”

En criterio del alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, el departamento de Tarija debe discutir las prioridades por atender y no tanto el reparto porcentual de sus recursos que por lo menos hasta ahora, no resolvieron sus problemas. “Si vas a entrar a un pacto fiscal es para dialogar y consensuar y ver cuáles son las prioridades de un departamento”, sugirió al asegurar que en el caso de Cercado se vio que el problema fundamental era agua y para atenderlo no se discutió reparto de recursos.

“Yo creo que tenemos que encarar los proyectos y procesos no en porcentajes, sino en cómo viabilizamos políticas públicas para resolver los problemas de todos los tarijeños del departamento, es ese el principio”, argumentó Paz.

Al decir que respeta los criterios de cada uno, hizo notar que es de la idea de empezar hablando de cuáles son los problemas centrales que cuánto nos vamos a repartir antes de saber cuáles son las necesidades primordiales por atender. “Es un llamado a la reflexión y a un buen diálogo que se pueda dar entre todas las partes”, acotó al indicar que no es novedad el reparto en base a población y territorio, se hizo con la descentralización, tendría que entrarse a la nueva y debatir políticas públicas.

“Entre todas las provincias cuánto vamos a poner para salud, ya tenemos un modelo de 45% con los compañeros del Chaco, ¿hemos resuelto los problemas centrales del Departamento?, yo creo que estamos muy lejos de eso”, se preguntó y contestó el alcalde.

“No es cuánto repartes, que es un debate que tendrá que darse, sino qué vas a hacer, cuáles son tus prioridades, en Cercado y mi experiencia fue el tema del agua, se estudió, se vio cuánto se necesitaba y ahí se tomó la decisión de porcentajes de participación”, enfatizó Paz.

“Hay que cambiar un poco la mentalidad de cómo se analiza la política pública en el departamento, en cada una de las provincias, lo digo con el mayor de los respetos porque no quiero entrar en conflicto con nadie, primero identificar problemas y después ver cuánto poner hizo notar que este aspecto debe tomarse en cuenta para el pacto fiscal departamental y nacional, además no se puede seguir insistiendo en recursos por hidrocarburos y minería, hay otras fuentes de ingresos por desarrollar, como las energías alternativas”, reiteró el burgomaestre tarijeño.

“El gobierno anunció que iba a desarrollar estas otras fuentes, pero creo que hemos quedado medios cortos. Ojalá siga insistiendo en ellas, son las nuevas fronteras, está claro que los hidrocarburos se van a caer, esto tiene que ser parte del debate”, finalizó el alcalde Paz.

Fernando Barral Zegarra

