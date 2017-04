Recuerdan que Bolivia cuenta con un puerto en Rosario que no lo explota

Tras conocer la situación del puerto que Bolivia tiene en Rosario, Argentina, el cual no se usa y por este motivo está a punto de perdérselo, el vicepresidente del Concejo municipal, Francisco Rosas, pidió a todas las autoridades de Tarija que reaccionen para que esto no ocurra y aprovechar el puerto. “Yo no sé por qué el gobierno nacional no aprovecha (el uso de este puerto) para exportar productos, este año como vimos hubo una sobresaturación (en Tarija) en la oferta de uva, de durazno y otros productos que son de buena calidad, desde Tarija deberíamos hacer un esfuerzo entre todos para exportar productos por ese puerto” dijo Rosas.

El concejal reconoció que el gas actualmente significa un ingreso para Tarija, pero se debe ver el departamento en función del turismo pero especialmente en función productiva para poder crecer a futuro. “El compromiso desde el Concejo (municipal) para adherirnos y apoyar a todas las acciones necesarias que se tengan que realizar a favor de la consolidación de este puerto. Además las instituciones cívicas y sociales“debemos” realizar un esfuerzo para no perderlo y habilitar este puerto ubicado en la ciudad de Rosario”, concluyó Rosas.

Antecedentes

En una nota anterior el señor Walter Flores Silos, presidente de la primera mutual de la colectividad boliviana en Argentina, dijo: “Bolivia está reclamando la salida al mar por otro lado (Chile) y teniendo un puerto abandonado ahí, en (Rosario) Argentina”.

Flores Silos serefiere al puerto que Bolivia recibió como regalo el año 1976 por parte de la República Argentina, dotación en calidad de “soberanía absoluta” de una zona franca con un puerto sobre 54 mil metros cuadrados ubicados en Rosario.

Lo lamentable es que hasta ahora no se hizo nada para plasmar este puerto, y al no hacer ninguna inversión por parte de Bolivia es que algunos habitantes de Rosario piden la reversión de los terrenos al constituirse en un peligro para la sociedad por diversos aspectos.

El presidente de la colectividad boliviana indicó que ellos a través de medios cristianos lograron recursos que permitirán hacer varios provectos en estos predios, pero que se requiere del dialogo a nivel primeras autoridades de ambos gobiernos para establecerlo y que no se revierta a favor del municipio de Rosario.

