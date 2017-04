El MAS asegura que consultas previas antes de explotar hidrocarburos se hacen de “buena fé”

“Cómo podemos dudar que se sienta primero a estudiar el problema, la propuesta, cómo un pueblo va ser engañado si se hace mediante el diálogo, la información, es información previa y de buena fe y está todo un pueblo ahí, con sus dirigentes”. La declaración es del exdelegado de Autonomía del desaparecido Ministerio de Autonomías, Carlos Samaniego Delgado, los indígenas precisamente están alertas para que no se dé un atropello al derecho de un pueblo indígena.

“De tal manera que hay que confiar de que se hizo o se haga, cuando no se hacía, sí era cuestionable, ahora que se hace, hay algunas entidades interesadas en cuestionar lo que se hace”, agregó el representante del partido en función de gobierno.

Samaniego además sostuvo que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas y está en la Constitución, lo que quiere decir que hay una relación entre el Estado y los pueblos originarios, no hay nada dejado al azar. “No puede hacerse algo fundamental y de prospección productiva e industrial mientras no se haga esa relación de consentimiento, primero de información y de debate y tercero de asentimiento, de aceptación. Me parece una medida excelente entre el Estado y la sociedad”, dijo.

