Ambientalistas dudan de las “consultas ciudadanas” para autorizar la explotación de hidrocarburos

Algunos ambientalistas incluso la propia Gobernación ponen en duda la consulta ciudadana que el gobierno, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB y el Ministerio del ramo, efectúan en los pueblos indígenas para autorizar o no actividades hidrocarburíferas. “Las consultas ciudadanas se están convirtiendo en una pelea demasiado desigual, por un lado la comunidad pide respeto a su voz, su opinión y los recursos naturales en su zona, pero por el otro, al frente, están sentadas las autoridades”cuestionó el director de la organización Nativa, Iván Arnold Torrez, al indicar que entre las autoridades están alcaldes, subgobernadores, viceministros, asesores, autoridades de la comunidad.

“Más allá de que la consulta sea libre, entre comillas, hay una presión muy fuerte para que de alguna forma, la comunidad termine aceptando o al menos, diciendo que no se opone”, agregó Arnold al admitir que no conoce mucho lo que sucedió respecto el área “Jaguar”.

“La práctica de la consulta debe ser más transparente y cuidadosa en el sentido de que la comunidad no tenga ningún sentido de presión y verdaderamente pueda decir lo que siente y hagamos caso lo que dice nuestro presidente (del país)”, sostuvo el ambientalista.

Complementó este criterio en sentido de que el Presidente (Morales) permanentemente está mencionando que se “gobernará obedeciendo al pueblo”; en consecuencia este criterio debería ser un principio que todos debería respetar honesta y francamente.

El Secretario de Hidrocarburos de la Gobernación Freddy Castrillo Castrillo, consultado de si la consulta respecto del área hidrocarburífera “Jaguar”, en la provincia O’Connor de Tarija, fue adecuada y transparente, contestó. “Eso es lo que nosotros siempre ponemos en duda y en tela de juicio porque, así como en el caso de Tariquía, todo el proceso de consulta que llevaron adelante el Ministerio y YPFB, nunca fueron del todo transparente para nosotros”, afirmó el secretario de la Gobernación.

“Nunca se ha convocado a todas las instituciones y autoridades que en su momento expresaron su rechazo a que se realicen actividades de exploración en esta reserva, sin embargo, el Ministerio y YPFB, de manera poco transparente y poco clara lo realizaron. Esta realización fue efectuada con autoridades que responden al gobierno nacional. Son parte del Movimiento al Socialismo. o sabemos si es que este trabajo en comunidades indígenas se efectuó de manera clara, sin presión de ninguna clase. Eso no lo podemos afirmar ni negar ni que se haya hecho de manera transparente, eso no lo podemos afirmar ni negar ni que no se lo haya hecho, pero deja mucho que desear la forma en que el Ministerio y YPFB trabajan cuando se va desarrollar un proyecto”, concluyó Castrillo.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter