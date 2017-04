FEDJUVE pide a algunos concejales que no interfieran medidas en favor de los barrios

El dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales Fedjuve, Edwin Rosas Urzagaste, confirmó que algunos concejales empiezan a obstruir la gestión del alcalde Rodrigo Paz Pereira, se opusieron al empedrado de 400 cuadras de esta ciudad. “Por perjudicar una gestión se daña a los barrios”, dijo.

Al anunciar que asumirán acciones anticipó que acudirán al Concejo cuando esté tratando proyectos de desarrollo para denunciar a quienes se oponen. Consultado de qué concejales entraban la gestión, no quiso entrar en precisiones. “Hay algún expresidente de Fedjuve, la esposa de un exalcalde también, que por otros intereses no apoyan los proyectos de empedrados, quién podría oponerse a eso, si tienen problemas con el alcalde que vayan a su despacho, pero no pueden obstruir obras para los vecinos”, sostuvo.

El concejal Alberto Valdez Rojas, al recordar que cuando fue dirigente de Fedjuve logró del gobierno 107 millones de bolivianos para obras de beneficio a la ciudadanía, sostuvo que apoya todo lo que es bueno, no aquellas que no estén bien elaboradas.

Aseguró que el pleno del Concejo rechazó el proyecto de empedrado de 400 cuadras con 10 millones de bolivianos, además hubo un segundo rechazo también por el pleno. Valdez aseguro que investiga el tema por tener algunas dudas y no apoyará mientras las cosas no estén claras.

