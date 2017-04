Vias Bolivia no trasladará retén de “La Pintada”

La empresa encargada de cobrar el peaje en las carreteras del país, Vías Bolivia, no trasladará el retén de La Pintada a Chalamarca, la ubicación de este tipo de control responde a normas técnicas, no puede ser cualquier lugar. “No, no es posible, nosotros nos basamos en un tema legal, hemos tenido varias reuniones, todos estos recursos se van para el mantenimiento”, respondió el director, Maicol Choque Molina, al asegurar que con mejores caminos se benefician los propios productores.

Con mejores caminos ellos pueden comercializar sus productos en otros lugares, transportar sus vinos o también, con buenos caminos, reciben sus insumos, su maquinaria, además no todos los productores de uva piden el traslado, son algunos, agregó. “Hay normas técnicas, primero, desde el punta vista de control, éste tiene que estar al comenzar la carretera para que los vehículos sean controlados y no excedan el tema de peso, en todas las ciudades están a la salida”, argumentó.

Choque dijo que el retén de El Portillo ya cumplió su ciclo, hay muchos lugares para evadir el pago del peaje, La Pintada es un lugar apropiado, responde a normas técnicas, permite recaudar mayores recursos y controlar el exceso de peso.

El funcionario aseguró que no se desplazarán a Chalamarca, es difícil, no habría ningún control entre Tarija y Padcaya, es necesario controlar peso y cobro de peaje, al indicar que el tramo de Tarija a San Lorenzo, no es red vial fundamental, sino departamental.

Los productores de uva, a través del dirigente, José Sánchez Gareca, exigen el traslado del retén de La Pintada a Chalamarca, incluso anunciaron medidas de presión en caso de no ser escuchados, aunque no dieron ningún plazo preciso.

Choque llegó para inaugurar la estación de pesaje de las movilidades de alto tonelaje en la localidad de Chimeo, además de un puesto de control de peaje móvil en el puente Ferroviario, Villa Montes, en la Ruta 9 del Corredor de Integración norte-sur.

En el primer día de control, 33 vehículos excedieron el peso y fueron multados de acuerdo al exceso, la demasía de una tonelada tiene una multa de 500 bolivianos, pero según el excedido las multas van aumentando, explicó.

Este miércoles se detectó un vehículo de alto tonelaje con diez toneladas de sobrecarga, tiene una multa estimada de 43 mil bolivianos, la situación es preocupante y se mencionará a los transportistas para que se preserven los caminos.

“Vías Bolivia” prevé recaudar Bs 18 millones en Tarija

La empresa Vías Bolivia prevé recaudar este año en el departamento de Tarija por concepto de peaje, en las carreteras de la red vial fundamental, unos 18 millones de bolivianos de los cuales retiene el 17% para sus gastos de administración.

El resto, un 83%, es entregado a la Administradora Boliviana de Carreteras ABC. Esta entidad, de todo lo que recibe, pasa el 30% a la Gobernación para el mantenimiento de las carreteras departamentales, las rutas de la red vial fundamental son conservadas por la ABC. “En el departamento de Tarija Vías Bolivia tiene diez retenes para el control del peso y el cobro del peaje, todos ellos están automatizados, por día en total, se recauda estimativamente unos 49 mil bolivianos, de acuerdo con el director de esta empresa”, Maicol Choque.

Consultado si esta empresa ve que la ABC está gastando efectivamente ese dinero en el mantenimiento y conservación de los caminos, Choque contestó que ellos hacen la transferencia y existen otras instancias de control de ese trabajo.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter