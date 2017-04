Petardo que hirió a un can desata observaciones sobre manipulación de explosivos en colegios

El pasado jueves un can fue víctima del manejo inadecuado e irresponsable de un petardo, el cual explotó cerca del mismo en las instalaciones del Colegio San Luis. Ante esto el refugio Rinconcito Feliz emitió una serie de cartas respaldadas en la Ley 700 a la unidad educativa como también a la Dirección Departamental de Educación DDE, para verificar que el animal actualmente este en buenas condiciones tras el accidente.

“El colegio respondió nuestras cartas mediante una nota con el informe del veterinario, que atendió a la perrita además del video de lo que paso ese día. La perrita fue atendida en la veterinaria La Hacienda y está bien. Es una perrita callejera que vive en el Cine Center, vamos a intentar con toda su historia buscarle un hogar; nosotros nos hacemos cargo de toda la atención de la perrita desde atención veterinaria, vacunas y esterilización”, dijo la representante del Refugio Rinconcito Feliz, Shaelle Castellanos.

La acitivista explicó que en primera instancia, el caso salió a la luz tras una denuncia pública acentuando que el refugio presentó la nota en papel membretado, con personería jurídica de la mano de un policía y con el acompañamiento de una abogada. “Es un pedido de información que hemos hecho para poder recabar toda la información antes de ir a un proceso este caso queda aquí en cuanto a lo legal pero si la perrita moría ahí ya se podían tomar acciones legales en base a la Ley 700 por biocidio. La perrita estaba pero con inflamación, el ruido fue lo que la aturdió esto no tiene que quedarse así porque dicen que esto del petardo es un ritual del colegio”, señaló Castellanos.

Asimismo, manifestó que no puede existir un ritual por encima de la ley tomando en cuenta que hay una Ley nacional la cual prohíbe el uso de explosivos, subrayando que de igual manera el programa de “mochila segura” del municipio debería contemplar factores como este para prohibir la manipulación de petardos en las Unidades Educativas, y que por consiguiente nadie pueda entrar al colegio con los mismos. “El siguiente paso es pedir al establecimiento que nos permitan ir y hacer conocer los derechos de los animales, la Ley 700 y todo lo demás para que esto no vuelva a ocurrir y que se vea el tema de la “mochila segura”. En el municipio no tiene un solo programa para la presente gestión sobre animales, a pesar de que la Ley dice que el municipio tiene que hacer campañas de difusión, prevención y todo lo demás”, agregó Castellanos.

La directora del colegio San Luis, Dolores Jurado, explicó que siguió de cerca este problema, subrayando que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran con más elocuencia todo lo que pasó el día del accidente, el cual recalcó no fue provocado ni con intencionalidad de los estudiantes ni exestudiantes que estuvieron presentes en el lugar. “En el momento que ocurrió el hecho se ve en el video la sensibilidad de las personas que socorrieron inmediatamente a la perrita e inmediatamente la llevaron a un veterinario, y actualmente está bien pero lamentamos lo que pasó. En todos nuestros actos están presentes los exalumnos, hay un ritual que cada año detonamos un petardo al inicio del desfile y otro al final en el colegio”, dijo Jurado.

Señaló que este ritual nunca ocasionó ningún daño, ya que en el mismo están los profesores precautelando la seguridad de los presentes como también padres de familia el próximo 21 de junio es el aniversario número 163 del colegio por lo cual tras este incidente tomaran mayor precaución evitando el uso de petardos.

“El exalumno Vacaflor, que encendió el petardo asumió la responsabilidad, es cotidiano el manejo de petardos vemos en las fiestas religiosas incluso se provocan accidentes en las marchas también. Si una ley no se cumple quienes están llamados a hacerlas cumplir que recojan del mercado todos esos productos”, justificó la direcotra.

Concejo Municipal

El concejal municipal, Valmoré Donoso, apuntó que existen dos decretos nacionales los cuales prohíben el uso de explosivos, enfatizando que es competencia privativa del nivel central dar cumplimiento a los mismos de este modo los gobiernos departamentales y municipales no tienen la competencia para legislar o actuar en ello. “Todo lo que venga que ver con petardos es obligación del estado nacional a través de la Policía nacional, tal vez podamos trabajar una minuta en la que pidamos que la Intendencia apoye a la Policía nacional pero más allá no podemos”, expresó el concejal.

María José Oliva Grimalt

