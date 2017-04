El MAS niega estar dividiendo a Tarija

El Movimiento Al Socialismo MAS, a través de su dirigente del comité político, Henry Párraga Villca, negó que con la Ley para designar a la MAE en el Gran Chaco se haya dividido al departamento de Tarija. “La Asamblea Regional no tiene cualidad legislativa. Esto le impide ser gobierno autónomo. Mientras no suceda seguirá siendo un solo Departamento”, afirmó al responsabilizar al gobernador Adrián Oliva y al asambleísta Willman Cardozo de impulsar la autonomía regional.

“Por agilidad administrativa, ellos manejan sus propios recursos, prosiguió al recordar que la Asamblea Legislativa Departamental en la anterior gestión hizo la transferencia de competencias al Gran Chaco. Esas competencias no sé si fueron bien pensadas”, agregó el dirigente.

“Tienen un gobierno administrativo que ejecutará sus recursos, pero no tienen la cualidad legislativa de poder considerarse un gobierno autónomo como tal; eso lo dice la propia Constitución. Creo que en este cálculo político, quien está perdiendo es Willman Cardozo. Como ahora no les salen las cosas, cuestionan”, agregó Párraga.

Ante la consulta de si no se dio origen al décimo departamento como denuncian los oponentes del MAS, el dirigente político, contestó que mientras la Asamblea Regional no tenga cualidad administrativa, no hay esa posibilidad.

Comparte Facebook

Twitter