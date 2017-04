Presidente Morales promulgará hoy en Yacuiba, la ley de designación de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Chaco

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, llegó ayer a Yacuiba para promulgar la Ley que viabiliza la Elección de la Máxima Autoridad Ejecutiva transitoria de la Región Autónoma del Chaco (MAE) e iniciar las operaciones de la Aerolínea Boliviana de Aviación (BOA) que conectará a Yacuiba con el país, según informó el secretario seccional general, Gilmo Cardozo.

La llegada a nuestra ciudad se produjo al promediar las dos de la tarde en el aeropuerto de Campo Grande. Las instituciones, organizaciones sociales, asociaciones productivas y autoridades de los tres municipios de la región comprometieron su presencia principalmente porque consideran que será un acontecimiento histórico que dará lugar al proceso de implementación de la autonomía.

Cardozo afirmó que la Ley permitirá la elección por la Asamblea de una MAE que iniciará el proceso de transición, que tiene tiempos y procedimientos; inicialmente elaborando un Plan de Desarrollo Regional en función a las necesidades de la nueva unidad territorial autónoma, tomando en cuenta las prioridades de la población del Chaco, de acuerdo a sus ingresos y fuentes de financiamiento.

Con relación al inicio de operaciones de Boliviana de Aviación BOA, Cardozo explicó que la nueva ruta busca integrar Yacuiba con el resto de Bolivia, a través de un servicio aéreo de calidad, considerando que actualmente es la única aerolínea que brinda vuelos hacia los nueve departamentos del país. Se prevé que el vuelo inaugural dará inicio a los servicios de transporte aéreo a través de un avión jet.

La norma para la elección de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la región del Chaco, según el secretario es la única vía legal que posibilita la conformación de un órgano transitorio para dar inicio al proceso de implementación de la autonomía y romper su dependencia del nivel departamental.

Ley transitoria

Con la presencia del Vice Ministro de Autonomía Hugo Siles, de autoridades nacionales, departamentales y locales el presidente Evo Morales en el auditórium del aeropuerto Yacuiba, entrego la ley transitoria para conformar la autonomía Regional del chaco Tarijeño, tanto tiempo esperada.

A partir de hora nace un nuevo tiempo para la región chaqueña, Yacuiba, Cara parí, Villa montes, se conducirán los destinos de la región autónoma, manejando directamente sus instituciones directamente desde su nueva Gobernación Regional, sin tener que pedir permiso a la Gobernación Departamental sin tener que consultar al inmediato superior.

De aquí en cinco días la región autónoma Regional se desligara para depender directamente a nivel nacional y tomar decisiones propias en favor de la región autónoma del Chaco.

Esta Ley es compatible para que se adecue al manejo autonómico, por es necesario que el chaco requiere de poner en funcionamiento su gobierno regional. La Ley 927/2017, Transitoria del Gobierno Regional del Chaco que permitirá dentro de cinco días, poder elegir sus autoridades como primer Región autónoma de Tarija y Bolivia.

La Asamblea Regional del chaco, a partir de estos días perentorios, debe organizarse, reunir a sus integrantes y proceder a la elección del responsable de la MAE. en nuestra ciudad. Hace unos días se reunieron los sub gobernadores para considerar esta postura y han acordado por unanimidad, nombrar al Sub gobernador de Yacuiba, Profesor José Quecaña. Esta situación es legal, pero al conocerse esta decisión el Comité Cívico de nuestra Ciudad, ha tratado de desvirtuar la situación, considerando “llamar a elecciones” para elegir a no sé quien ni no sé cuántos”.

Ha tratado de crear sendas situaciones, llamando a Cabildo abierto, realizar bloqueos, pero no ha tenido respuesta de la población. Por eso ahora, con la ley Transitoria promulgada por el presidente Evo Morales, queda sellado definitivamente y promulgada la autonomía para la región autónoma del chaco.

César Steves

