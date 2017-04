Explican razones de reducción de personal médico en Yacuiba

El secretario de Salud del Gobierno Municipal de Yacuiba, Waldemar De La Vega, explicó a los medios de comunicación, que el reducido recorte de personal médico que se pretende realizar, se debe primero a la falta de presupuesto, y también a que se hará una reorganización y optimización del recurso humano en los centro de primer nivel como en el hospital Rubén Zelaya, con el propósito de brindar un mejor servicio de atención a los pacientes.

También explico que la Alcaldía de Yacuiba cumple con el pago del 62% de los recursos humanos en los centros de primer y segundo nivel: “A tiempo de lamentar que el recorte de personal haya afectado el desarrollo de la campaña de vacunación contra el Cáncer Cervico Uterino a menores de 10 a 12 años que pretendía efectivizar la Coordinación de la Red de Salud, repudio que su coordinador Fabián Audiver, no haya coadyuvado con su autoridad para hacer los reajustes necesarios”, dijo.

El secretario también aseguró por otra parte, que el hospital Rubén Zelaya también cuenta con personal capacitado en la aplicación de esta vacuna y podría ayudar de gran manera pero previa coordinación. Aseveró que la contratación de personal en salud, no es solo responsabilidad del Gobierno Municipal, sino también del Gobierno Departamental y sobre todo nacional. “Es importante explicar que a pesar de contar con escasos recursos, más del 62% del personal que trabaja en los centros de salud y hospital es del Gobierno Municipal, mientras que las demás instancias aportan con lo mínimo del recurso humano, cuando en realidad debería ser a la inversa. La ley establece que los Gobierno Municipales solo deben apoyar a la salud con la contratación de algunos ítems pero no ser los protagonistas en esta tarea, donde el Sedes y el Gobierno Nacional tienes mayor responsabilidad”, detalló.

En otro particular, puntualizó que el Gobierno Municipal con el propósito de satisfacer a la población, viene cumpliendo obligaciones que le competen al Gobierno Departamental y Nacional como la prestación de los servicios de hemodiálisis que es una competencia de tercer nivel. Subrayó que la visión era iniciar con las atenciones solo a tres pacientes pero por la necesidad y presión social se atiende a dieciséis, conllevando esto a que el Gobierno Municipal tenga que erogar serios gastos económicos.

Asimismo, expuso que las demás instancias como la Coordinación de Red no están cumpliendo sus obligaciones tomando en cuenta que incluso el Gobierno Municipal les paga el teléfono, internet y otros servicios que utilizan, cuando en realidad el coordinador debería pedir un presupuesto a la Subgobernación Regional para cubrir estas obligaciones pero no lo hace desconociéndose las razones toda vez que está establecido en las leyes.

Al finalizar su alocución, dijo que existe una deuda de casi siete millones de bolivianos que se le debe al Gobierno Municipal por las prestaciones del Susat que aun no es saldada. Resaltó que el seguro de salud departamental utiliza los ambientes de los centros de salud y hospital para brindar sus servicios pero no ayuda económicamente porque no es sostenible.

