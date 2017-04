Concejo Municipal de Cercado espera analizar ley que pretende regularizar comercialización de ropa usada

El presidente del Concejo Municipal de Cercado, Alfonso Lema aseveró que se encuentra a la espera de la ley que pretende regularizar comercialización de la ropa usada para que posteriormente se pueda analizar dicha situación tomando en cuenta que en Tarija se incremento de sobremanera este tipo de venta.

Cabe recordar que el vicepresidente, Álvaro García Linera aseveró que mediante un proyecto de ley los municipios se verán obligados a evitar la comercialización de la ropa usada que se pretenda ingresar al país por consiguiente esta determinación molestó y preocupó bastante a nivel nacional al sector de comerciantes que se dedican a vender ropa usada. “En el caso de ropa usada si ingresa este tipo de mercadería se está generando una competencia desleal con nuestros productores de textiles los cuales no pueden competir con los precios de la ropa usada, por lo tanto esperamos que el proyecto de ley realmente pueda buscar una solución integral no solo generando condiciones para un control en las ciudades, en los municipios si no sobre todo para que la Aduana pueda cumplir y evitar el ingreso de este tipo de mercadería”, dijo el presidente del Concejo Municipal de Cercado, Alfonso Lema Grosz.

En este sentido Lema indicó que se debe de conocer el contexto integral de la ley acentuando que no recibieron ni en consulta al igual que otros temas el proyecto de ley resaltando que temas que involucran a los Gobiernos Municipales deberían ser socializados a fondo y por ende consensuado y coordinado con el nivel municipal. “Nos parece que si es importante que intervengan los Gobiernos Municipales en un escenario de coordinación pero reitero que la solución integral pasa por un mejor control en Aduana en frontera y no tanto en las ciudades o los municipios”, dijo Lema.

Por su parte la señora R.C de 52 años de edad , la cual decidió preservar su identidad por seguridad explicó al Nuevo Sur que vende ropa usada desde hace cinco años subrayando que ya prácticamente es parte de su vida realizar este tipo de trabajo ya que es el único sustento que tiene para llevar dinero a su casa.

“Tengo 3 hijos que van a la escuela y soy madre soltera quiero saber si se empieza a regularizar este comercio ¿qué haremos todas las familias que vivimos de esto ?no es tan fácil como lo ven por el hecho de que vendamos ropa económica y muchas veces vean bastante movimiento en nuestros puestos no es fácil es nuestro único trabajo de 10 en 10 bolivianos juntamos para comer, para mantener nuestro hogar somos madres también se tiene que tomar en cuenta eso ¿De qué viviremos?”, dijo R.C.

De igual manera argumentó que este control se lo pretende hacer porque a nivel nacional existe un incremento de vendedores que se dedican a la venta de ropa usada sin embargo puntualizó que este tipo de venta otros la llevan desde hace mas de 10 años resaltando que en la feria de Villa Fátima se puede evidenciar que hay comerciantes argentinos sin control alguno. “Nos dicen que estamos siendo una competencia desleal a la industria boliviana pero al tener esta ley también están dañando a cientos de familias bolivianas que vivimos de esto, es muy difícil encontrar trabajo muchas de las señoras ya somos mayores también y ese es otro inconveniente fácil seria encontrar al día siguiente un lugar donde trabajar y que te aseguren ganar dinero sin problemas pero seamos realistas no es así. A nuestra venta vienen personas de clase social alta como también de clase social baja entonces todos se benefician de nuestro comercio ¿no creen?”, dijo R.C.

María José Oliva Grimalt

