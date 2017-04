Asambleísta Cardozo: “Ejecutivo ‘trucho’ será otra metida de pata del Gobierno Central”

El asambleísta Willman Cardozo Surriable atribuyó la caída de la preferencia ciudadana de Evo Morales Ayma en Tarija en Tarija a la AMT (Asociación de Municipios de Tarija) Asamblea Legislativa Departamental y los subgobernadores chaqueños que “hacen meter la pata” al mandatario. “A consecuencia de estas ‘metidas de pata’ que le hacen hacer al presidente, su preferencia ciudadana está cayendo con la Ley nacional para designar al Ejecutivo Regional del Chaco, la Ley del 8% y otras que desestabilizan al gobierno departamental”, sintetizó.

Cardozo sugirió que Morales Ayma y García Linera deberían venir a Tarija y conversar con otros actores y sectores, ver cómo están, cómo les están llevando en su representación algunos alcaldes, subgobernadores y la propia Asamblea Legislativa Departamental.

El asambleísta aludió los resultados de una encuesta de la consultora Ipsos difundida este lunes. En esta capital solamente el 17% aprueba la gestión de Morales y 12% de García Linera, más del 80% en Tarija reprueba la administración del actual gobierno. “Esto se debe fundamentalmente a las ‘metidas de pata’ que hacen sus operadores políticos, sus dirigentes políticos, sus autoridades políticas, los nuevos masistas; esos camaleones que se pasaron de una banda a la otra”, responsabilizó el legislador chaqueño.

Al decir que no pueden caer más abajo los dos mandatarios, Cardozo cuestionó la promulgación de la Ley nacional para la designación de la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE del Chaco, por encima del pensamiento de la mayoría del pueblo chaqueño. “En el marco de la Constitución lo justo era convocar a elección por voto popular de la MAE o dejar las cosas como están, hasta que se convoque a nuevas elecciones el 2020, no imponer un nuevo Lino Condori como ocurrió en el Departamento”, ironizó.

Cardozo acotó que el gobierno tiene que meditar profundamente respecto de Tarija, por más que hablen de petroquímica, de industrialización del gas, de 5 mil millones de dólares de inversión, eso la gente no ve en su bolsillo, no está en la economía del día a día, del puchero. “Sus operadores políticos crean circos, pero a la hora de la hora, el pueblo está muriéndose de hambre, el nuevo Ejecutivo Regional del Chaco va representar al Movimiento Al Socialismo MAS, al comando masista, no al pueblo y esto genera protesta, rechazo a autoridad ilegítima”, criticó.

“Lo hemos catalogado ya, va ser una autoridad trucha, un ejecutivo trucho”, volvió a ironizar el asmableísta al asegurar que nadie en el Gran Chaco dará importancia a esta autoridad, todo esto está llevando al MAS a estar en las condiciones en que se encuentra hoy.

“El acto de promulgación de la Ley no es en una plaza o avenida como suelen hacerlo, lo hacen en el aeropuerto para mezclarlo con la inauguración de vuelos de BOA al Chaco, actúan así porque nadie irá, hay rechazo de la población”, graficó Cardozo.

Popularidad de Morales con tendencia a subir

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo MAS, Abel Guzmán Murguía, declaró que la popularidad del presidente Evo Morales Ayma está con tendencia a subir en contraste al criterio de su colega Willman Cardozo, cuya preferencia empezó a declinar fuertemente. “El pueblo está consciente de que este presidente es el único que pone esfuerzo a pesar de problemas y algunos errores al interior de su gobierno. Tiene la capacidad de llevar adelante el país, como ningún otro en la historia de Bolivia”, dijo el masista.

“El presidente se gana día a día con su esfuerzo la preferencia, tiene compromiso con el pueblo boliviano, la preferencia será mayor en los siguientes días, meses, hasta la conclusión de su mandato”, agregó el asambleísta, al criticar la versión de Cardozo.

Guzmán calificó de atinado el acercamiento del gobernador Adrián Oliva con el mandatario, felicitó al primero sobre todo por el compromiso de encarar todos los proyectos paralizados, no se pueden dejar así, causarían más daño al Estado que el ocasionado. “En esa línea (el gobernador) va tener el respaldo del presidente y por supuesto la Asamblea Departamental va poder viabilizar todo lo que esté a su alcance para que como gobierno departamental se pueda hacer gestión”, agregó el legislador.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter