Aclaran que dinero que queda en la Gobernación es porque entidades ejecutoras del Gobierno no concluyen sus obras

Las entidades ejecutoras del gobierno nacional demoran, no aceleran, la utilización de los 40 millones de dólares de fideicomiso concedidos a la Gobernación para la ejecución de diferentes obras en este Departamento. “Es evidente, el problema es que las entidades ejecutoras de esos 40 millones son las del gobierno nacional, son la UPRE (Unidad de Proyectos Especiales) EMAGUA (Empresa de Agua y Saneamiento) el FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional y los Ministerios”, dijo Adrián Oliva, gobernador del Departamento.

Ante consulta de NUEVO SUR si efectivamente de los 40 millones de dólares de fideicomiso otorgado por el gobierno la Gobernación utilizó hasta ahora 10 millones como cuestionó el mandatario Evo Morales Ayma, Oliva sostuvo que “lo que nosotros hacemos es transferir esa plata a estas entidades, que son las que ejecutan. Entonces yo también me pongo del lado del presidente para que podamos presionar e insistir a todas estas entidades del gobierno a que ejecuten la platita”.

La autoridad reconoció que no pueden pagar si no hay avance de obra, “si hay avance de obra pagamos. Los 10 millones que se han pagado se pagan por planillas entregadas, si me entregan planillas por otros 10 millones, pago otros 10 millones”. “Si me entregan por los 40 millones pago los 40 porque ya tenemos garantizado el fideicomiso; entonces yo me pongo del lado del presidente y pedimos a las entidades del gobierno que están ejecutando esas obras, que se apuren, que aceleren”, exhortó.

El Departamento necesita movilizar su economía, al no ejecutar los proyectos con celeridad esa plata está guardada, sostuvo al añadir que son decenas de proyectos relacionados con riego en el valle y el Chaco, agua potable, hospitales, campos deportivos.

El gobernador volvió a reiterar que no dejará obras inconclusas abandonadas como ocurrió en la anterior gestión con la Villa Olímpica y el camino al Chaco, entre otras, y que son una muestra de cómo se dejó a este Departamento.

Oliva aseguró que por problemas políticos esas obras quedaron paralizadas, no voy a dejar plata invertida botada, si hubo problemas y hay proyectos paralizados no es asunto de voluntad, es un tema de dinero, si lo resuelvo vamos a reactivar todos los proyectos. “El pueblo será el que juzgue si se planificó bien, si se invirtió bien y serán las autoridades y las entidades del Estado encargadas del control y la fiscalización y de hacer justicia, las que determinen si esas obras tienen o no problemas de corrupción”, dijo.

Fernando Barral Zegarra

