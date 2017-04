Ganado camélido disminuye en Yunchará por desastres naturales

En el transcurso del día de ayer la alcaldesa de Yunchará, Gladys Alarcón, a consecuencia de los desastres naturales existe una disminución importante de la producción de ganado camélido en la zona alta de Tarija.

Actualmente estima que se cuenta con casi ocho mil cabezas de ganado, por lo que espera que en la presente gestión se pueda volver a impulsar todo lo que es esta producción como también los tejidos en Tajzara y la producción de quinua. “Hemos tenido un poco de retroceso en cuanto a la ganadería camélida, ustedes saben que el año pasado hemos tenido casi un año de sequía prolongada en nuestro municipio y por consiguiente eso ha hecho que el tema de forraje disminuya y el tema del agua. Otra vez vamos a volver a trabajar, tenemos proyectos con el Fondo Indígena que vamos a estar presentando al presidente y seguramente estos proyectos irán enfocados en agua para el riego y agua para el consumo animal en nuestro caso”, dijo la alcaldesa.

En este sentido, Alarcón acentuó que los proyectos de riego estarán enfocados para dos distritos que son el distrito de Churquis y San Luis de Palqui donde también tienen una avocación en la ganadería camélida que se vio disminuida por los efectos de la naturaleza. “Esperemos de que este año podamos volver a impulsar esta ganadería, podamos volver a impulsar lo que son los tejidos en Tajzara que también ha decaído un poco y volvamos otra vez al tema productivo con mayor énfasis en esta gestión”, dijo Alarcón.

Asimismo, la alcaldesa indicó que en Yunchará se cuenta con casi ocho mil cabezas de ganado subrayando que actualmente no se realizó un censo pero se estima que tras la disminución dicha cantidad. “Vamos a trabajar, vamos a ver qué proyecciones podemos tener con la asociación ahí tienen una asociación de ganaderos y es con ellos con los que debemos trabajar estas políticas de producción a nivel municipal pero a través de los ministerios también tenemos varios programas que nos han apoyado bastante en el aspecto de camélidos. Yo creo que este año de acuerdo a las reuniones que se tienen con el ministro de Desarrollo Rural que ha visitado también nuestro municipio ojalá podamos volver a impulsar no solo el tema de camélidos si no también la producción de quinua”, finalizó Alarcón.

María José Oliva Grimalt

