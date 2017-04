Tarijeña ganó campeonato panamericano de raquet, categoría 16 años

La tarijeña Brenda Laime logró el campeonato Panamericano de raquet en la categoría 16 –A que fue disputado en San José – Costa Rica, venciendo en la final a la mexicana Ana Laura Flores. Laime, jugó en total 6 partidos, la semifinal fue con Ecuador y la final con Ana Laura Flores de México.

Laime agradeció primeramente a Dios porque “sin El nada sería posible” y dedica el título a toda la gente de Tarija en el Bicentenario. “Feliz porque esa tierra me ha dado muchas cosas y devolver un poquito a tantas cosas que me dio es algo grandioso, agradecida con la gente linda que seguidamente me ha estado apoyando”, dijo la deportista.

Una vez más las autoridades municipales, departamentales y nacionales no apoyaron en absolutamente nada para que Brenda pueda asistir al torneo, por ello agradeció a sus padres quienes una vez más hicieron el esfuerzo económico para que represente a Tarija y Bolivia. “Una pena que estén cegados con otros deportes que lamentablemente no dan logros y por eso estoy muy agradecida con mis padres”, manifestó Brenda.

Pese a la falta de apoyo por parte de las autoridades, la deportista aseguró que este nuevo logro le da más fuerzas para seguir adelante entrenando más duro y dando cada día lo mejor. “Ahora lo que sigue es el mundial y esforzarse para clasificar a este torneo”, afirmó Laime.

Brenda Laime Jalil asimismo envió un mensaje a la niñez y juventud. “Todos pueden salir adelante en lo que se propongan solo tienen que dar todo de sí y nunca darse por vencidos ya que nunca es fácil, pero lo que está en la meta lo vale y que se sientan orgullosos de ser bolivianos y a los niños que hagan deporte porque es lo más lindo que hay en la vida”, finalizó la deportista tarijeña.

