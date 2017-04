Un perro es herido por un petardo manipulado por estudiantes del colegio San Luis

En el transcurso de la mañana del día jueves un perro fue víctima del irresponsable e inadecuado uso de petardos los cuales fueron manipulados por estudiantes del colegio San Luis.

Actualmente los animales cuentan con el respaldo de la ley 700 sin embargo muchas personas no saben dónde acudir cuando se presentan este tipo de hechos en los que un can sufre daños proporcionados por las personas.

El caso llego al Nuevo Sur a través de que una madre de familia se percató de este suceso y procedió a tomar fotografías en las que se puede evidenciar a los estudiantes socorriendo al can el cual quedo mal herido, tirado en el sueldo, desvanecido y ensangrentado producto de la explosión de dicho petardo, según la versión de los mismos el perro fue llevado de manera inmediata a un veterinario y actualmente supuestamente está estable.

Los estudiantes aseveraron que lo sucedido no fue grave sin embargo no se tomó o en cuenta de que la víctima del manejo inadecuado e irresponsable de los petardos fue un perro pero podría ser también un niño o cualquier persona que podría estar presente en el lugar. “Tranquilamente cualquier persona que presencio esto podía sentar una denuncia por que esto está en contra de la ley 700 por que está poniendo en riesgo la vida del animal, si el animalito ha ido a morder el petardo no hay que olvidarse que hay una explosión y si lo ha mordido le puede causar una gran conmoción basta como ver a un pollo reventar con un petardo dentro en las presentaciones de los bomberos en San Juan donde prohíben el uso de juegos pirotécnicos “,dijo el veterinario y representante de Bunker K9 , Jaime Pinaya.

Pinaya apuntó que si el can mordió el petardo puede haberle dañado el palatino tomando en cuenta que al ser la explosión en la cabeza no se puede olvidar que ahí está el sentido del oído provocando esto el desvanecimiento del animal. “La nariz se comunica con el oído, se tapa la nariz, se tapan los oídos además del oído el perro es muy sensible a los ruidos peor si le ha reventado el tímpano y eso le puede provocar el desmayo pueden ser muchas cosas las que pueden pasar tras esta imprudencia”, dijo Pinaya.

Jessica Baldivieso miembro de Corazón Animal, lamentó lo sucedido señalando que este caso salió a la luz pero como este hay muchos perros callejeros indefensos que por recibir una caricia están cerca de las personas y lamentablemente exentos a ser víctimas de los explosivos utilizados sin control en manifestaciones , desfiles como también en San Juan pese a la prohibición. “Lo que sufre un callejerito es indescriptible sufren hambre, sufren frio y siempre están a la expectativa de que la gente los bote los pisotee y corren el riesgo de que los atropellen violen o como en este caso sufrir este tipo de daños hasta quedar desvanecidos en el suelo, eso es el pan de todos los días. Los callejeritos son producto de la sociedad que adquiere animalitos y luego los abandona”, dijo Baldivieso.

La activista acotó que si bien el Colegio de Veterinarios indica que es la instancia en la que se debe acudir a denunciar maltrato o abuso animal no hay la gente no sabe si existe la reglamentación necesaria para los pasos a seguir luego de hacer la denuncia. “¿Esta instancia tiene el poder sancionar y de multar? .Eso es lo que le falta, eso es lo que todos los días nosotros peleamos porque no hay. ¿Qué van a hacer si la gente no sanciona? Como grupo lo que ahora hemos hecho ni bien nos hemos enterado es tratar de conocer la situación de este animalito porque si es un callejerito estos sobreviven gracias al trabajo que hacen los grupos de voluntariado”, dijo Baldivieso.

A nivel nacional se cuenta con la ley de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y tiene como objetivo garantizar la convivencia pacífica y la vida de las personas; prevenir, luchar y sancionar los delitos relacionados con el tráfico ilícito de armas de fuego y otros delitos contra la Seguridad y Defensa del estado la Seguridad Ciudadana.

Por lo tanto esta ley prohíbe el manejo de explosivos tal y como paso en este caso y la misma indica que toda actividad o persona que está utilizando este tipo de artefactos debe ser identificada y sancionada, sin embargo se puede ver en Tarija y en otros departamentos que no existe el control suficiente para evitar el uso de petardos en desfiles, marchas y manifestaciones sin medir las consecuencias.

María José Oliva Grimalt

