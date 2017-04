Observan publicidad de la Alcaldía de Cercado en banderas tarijeñas

En el transcurso de la mañana de ayer la población tarijeña manifestó su preocupación y molestia, ya que las diferentes banderas que se implementaron en las diferentes calles del Departamento, como decoración principal del aniversario de Tarija, presentan propaganda política de la alcaldía de Cercado dejando de lado el valor cultural y sentimental que representa esta fecha para los tarijeños en el año del Bicentenario.

200 años del Bicentenario se recuerda ya el 15 de abril la Batalla de La Tablada, vemos la falta de civismo que tenemos no solamente por parte de los ciudadanos sino también por parte de las autoridades.

En el Estatuto Autonómico establece que la bandera de Tarija tiene que ser de dos colores, rojo y blanco. En la parte inferior vemos, por una parte, que tenemos una bandera claramente modificada con un slogan que dice Tarija Capital ¿qué les parecería a ustedes si empezamos a modificar cada uno las banderas a su antojo?”, dijo el miembro de Yo Activista, Fanor Gallardo.

En este sentido, Gallardo recordó que la bandera es un símbolo patrio, el cual desde los colegios, a temprana edad, se enseña a todos los estudiantes a respetarla y cuidarla. “Por todo caso le pongamos a la bandera de Bolivia, proceso de cambio o le pongamos el slogan de cada político a todas la banderas del Gobierno Municipal. Esta bandera ni siquiera representa únicamente a Cercado es una bandera departamental según el Estatuto Autonómico. Yo me pregunto ¿qué diría un bermejeño si ve esta bandera de Tarija con el logo de la alcaldía?, ¿creen que se sentiría identificado? Muchas veces vemos banderas de Tarija, incluso con el escudo de Tarija al medio pero nos sentimos representados”.

La bandera tarijeña debe ser respetada

Gallardo recalcó que no está en contra de que se implementen banderas en los alrededores del Departamento, sino de que no se les dé el uso correspondiente a las mismas y se las respete tomando en cuenta todo lo que estos símbolos patrios representan. “Este reclamo yo lo hice conocer al concejal Valdez, hace dos días atrás, en cuanto a lo que estaba pasando en el hemiciclo del Concejo Municipal; en ausencia del presidente Alfonso Lema se quedó como presidente el señor Francisco Rosas, el mismo que no quiso poner en consideración el hecho de redactar una minuta de comunicación para que se pueda decir al ejecutivo que dejen de implementar esta bandera y que quiten las ya puestas”, señaló el activista.

Mala coordinación

A su vez el concejal municipal, Alan Echart Sosa, explicó que se realizó una mala coordinación con los diferentes encargados, que elaboraron las diferentes banderas puntualizando que este tema ya fue debatido en el Concejo Municipal, y por consiguiente se acordó en emitir una nota al presidente del Comité del Bicentenario para que por consiguiente se dé una solución inmediata a esta situación. “Tenemos entendido que ya el municipio está trabajando en ello, yo entiendo hay veces que hay personas que lo toman del lado negativo y lo que yo he planteado en el pleno es que estamos a días de nuestra fiesta, y si empezamos a pelear y discutir sin ver opciones para avanzar somos nosotros los que la vamos a pasar mal en nuestra fiesta. La propuesta está en que se resuelva el tema, no hemos visto mala fe pero si una falta de coordinación al interior de la gente que estaba elaborando las banderas”, señaló el concejal.

Echart acotó que son 50 mil banderas las que fueron destinadas por todo el Departamento, especialmente en los lugares cercanos, como por ejemplo: San Lorenzo y en las principales rutas a las comunidades. “Han surgido algunas críticas incluso de la forma en que se han puesto las banderas . El Comité del Bicentenario ha emitido también un instructivo sobre la forma del colocado de banderas pero a veces no se pude controlar por la cantidad”, expuso el concejal.

María José Oliva Grimalt

