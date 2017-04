La Fiscalía ya cuenta con predio para la construcción de sus instalaciones

“Así es, hemos reconocido una zona donde hemos decidido que se construirá la casa de la Fiscalía, estamos ya preparando un convenio”, dijo el burgomaestre Rodrigo Paz Pereira, quien acotó que recorrió con el fiscal departamental y se analizó varias opciones, pero que se decidió por este lugar.

Expresó que sobre los recursos destinados a la construcción de esta obra, corre por parte de la Fiscalía.

El fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, manifestó que Tarija es la única que no cuenta con un lugar propio para la Fiscalía, misma que no solo sirve para la comodidad de los fiscales, sino también para una mejor atención a la población litigante, destacó también la disposición de las autoridades locales.

El fiscal departamental Gilbert Muñoz sostuvo que recibió de parte de la Asamblea Legislativa Departamental el compromiso de promover una ley departamental para la construcción de la casa fiscal, además del compromiso de la Gobernación para hacer realidad esta obra importante para la población en general.

El alcalde no quiso adelantar la ubicación. “Eso, no lo voy a decir porque si no se vuelve un fenómeno especulativo (incremento en el precio de los terrenos que circundan el lugar)” indicó.

Muñoz adelantó que ya existe un estudio y que el proyecto tendrá un costo de más de 20 millones de bolivianos, y que este ya está en el Plan Operativo Anual POA de la Fiscalía, pero que ahora corresponde esperar a que en la próxima gestión inicie la construcción, reconoció que es una necesidad sentida desde hace muchos años atrás ya que actualmente se encuentran alquilando un lugar para el funcionamiento de la Fiscalía.

Paz Pereira recalcó la necesidad de esta obra para descongestionar la ciudad, es por esta razón que también se movió el municipio del centro “y vamos a ayudar a la fiscalía y a otras instituciones a ser descentralizadas”.

Más fiscales para Tarija

El fiscal General adelantó que ya se analiza sobre la posibilidad de incrementar el número de fiscales para Tarija y algunas provincias que requieren de mayor número de estos servidores públicos. “Estamos reunidos con el fiscal departamental”, dijo y reconoció que el presupuesto asignado a Tarija es muy poco, pese a ello se buscará incrementar el número de fiscales.

Mario Espinoza

Comparte Facebook

Twitter