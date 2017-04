“Trailer” arrolló a adulto mayor que manejaba su bicicleta a una cuadra del aeorpuerto

Milton Reyes Rodas de 73 años de edad, perdió la vida a causa de un traumatismo encéfalo-craneal con múltiples fracturas y exposición de masa encefálica, provocado por un motorizado de alto tonelaje que impactó en contra de su humanidad. El hecho se produjo al promediar las 17.10 en la zona de Morros Blancos, a una cuadra del aeropuerto y a metros del colegio Felipe Palazón.

El caso está a cargo del fiscal de Materia, Fernando Valverde, quien hasta las 20.00 de ayer informó que aún no llegaban los familiares del occiso a la morgue, para reclamar el cadáver. “Es un hecho lamentable, aún no se tiene identificado al motorizado ni al conductor, pero se tiene indicios para poder dar con el motorizado dentro de la presente investigación”, dijo el fiscal.

Milton murió de manera inmediata, varios curiosos llegaron al lugar para tomar fotografías del cadáver por lo que el personal del Ministerio Público, espera que alguno testigo haya tomado datos del vehículo. “Habían muchos motorizados en el lugar del hecho incluso se puede apreciar que hay motorizados que están en la misma línea ojalá hayan captado la placa de ese camión y bueno a través de las investigaciones y los requerimientos fiscales se pueda dar de manera rápida con el camión y el responsable del hecho”, informó Valverde.

El fiscal lamentó la inseguridad que existe en la zona, más aún cuando existe un colegio en el lugar. “Transitan camiones de alto tonelaje y también hay niños que van al colegio, padres de familia que llegan hasta el lugar para dejar a sus hijos y es un riesgo caminar por el sector”, enfatizó.

Algunos testigos que presenciaron el hecho, indicaron que el conductor prosiguió su ruta, como si no se hubiera percatado de lo sucedido en el lugar. “Parece que no lo vio y ni sintió lo que sucedió ahí, es que era un camión muy grande”, dijo una de las personas que estaba en el sector y prefirió no identificarse.

