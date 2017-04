Gobierno Central aprueba préstamo a la Gobernación para que pague contraparte de proyectos concurentes

El gobierno prestará a la Gobernación 21 millones de dólares (MM) equivalente a 145 millones de bolivianos, para que pague su contraparte de proyectos concurrentes con los gobiernos municipales y puedan ser terminados, estas obras actualmente están paralizadas. “Quería informar, delante de la prensa de Tarija, a nuestros compañeros, a nuestros alcaldes que estos días, estas horas, acabamos de cerrar un fideicomiso para los proyectos concurrentes de la Gobernación”, informó el vicepresidente, Álvaro García Linera.

“Proyectos en los cuales el gobierno puso 70% y la Gobernación tenía que poner el 30%, dice que no tiene plata, entonces se ha paralizado la obra, hay jóvenes despedidos, hay empresas que no están ejecutando obras”, prosiguió el Vice Presidente.

García Linera informó que se firmó en las últimas horas, se envió una carta al gobernador de Tarija, probablemente le llegó este jueves, del Ministerio de Planificación, donde se autoriza, se aprueba el fideicomiso, el crédito de 21 millones de dólares y agregó que se trata de 145 millones de bolivianos y remarcó que es para los proyectos concurrentes. “Es un dinero que recibirá la Gobernación para pagar su contraparte, la parte que había comprometido puede haber sido un hospital, un puente, un colegio”, puntualizó el segundo mandatario del país.

“Actualmente la Gobernación no está poniendo esta contraparte, supuestamente no tiene dinero, le otorgan este crédito a larguísimo plazo para que estas obras no se detengan. La economía tarijeña no puede detenerse, hay que volver a inyectar dinero”, admitió García Linera.

“En todo caso, estamos cerrando toda la deuda de la Gobernación. Tenía una deuda de contrapartes de 32 millones de dólares, 10 millones de dólares salieron hace semanas y ahora saldrán 21 millones. Si firma el documento el gobernador”, ironizó el mandatario.

El anuncio de este crédito fue hecho en el acto de la AMT (Asociación de Municipios de Tarija) donde entregó cheques a los 11 gobiernos municipales por un monto de tres millones de bolivianos a cada uno de ellos para sus obras definidas con el gobierno.

La Gobernación en pasados días informó tener comprometidos 380 millones de bolivianos para proyectos concurrentes y que no podía cumplir por la caída de sus ingresos. A la AMT que de 104 millones comprometidos el año pasado, solo les dio 14 millones.

El vicepresidente también dijo que prevén trabajar este mismo fideicomiso con los municipios. “Sin embargo, están más desordenados, debe chequearse proyecto por proyecto, ver dónde está faltando plata, revisar sus cuentas y ayudar a salir del problema. “Hay dinero del gobierno para dar el fideicomiso, para que se complete las contrapartes de las alcaldías, de tal manera que lo que estaba por pendiente por pagar lo paguemos y las obras que requiere Tarija las podamos inaugurar los siguientes meses”, enfatizó García.

Fernando Barral Zegarra

