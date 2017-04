El “Jueves Santo” dio inicio a actividades de la Semana Santa

La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso, es un período de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas.

Comienza con el domingo de ramos y finaliza el domingo de resurrección; aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares, el viernes anterior (viernes de dolores) y se considera parte de la misma el domingo de resurrección.

La fecha de la celebración es variable (entre marzo y abril, según el año) ya que depende del calendario lunar. La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la semana de pasión donde se celebra la Eucaristía en el jueves santo; se conmemora la crucifixión de Jesús el viernes santo y la resurrección en la vigilia pascual durante la noche del sábado santo al domingo de resurrección.

Dentro de esta semana, los días son para perdonar, orar, tener fe, ayunar, entre otros actos de amor, como ayudar al que no tiene o dar de comer al que tiene hambre.

En esta oportunidad, NUEVO SUR entrevistó al sacerdote Garvin Grech, quien accedió a dar su relato: minutos antes de comenzar la misa conmemorativa a la última cena del señor, como el lavatorio de los pies, en la capilla del Cementerio General, quien comentó que desde el día jueves se inicia el trío pascual, rumbo hacia el domingo de resurrección y obviamente la Semana Santa comienza desde el domingo de ramos, hasta el día jueves santo en la mañana. “Se llama Semana Santa porque son los días más solemnes e importante en la vida de Cristo y también en la vida de la historia de la humanidad, porque justamente todo lo que vivió Jesús en este momento es un acontecimiento histórico único, pues, todo tiene un sentido muy profundo”.

La historia pasó por un giro en aquellos días, hoy lo celebramos recordando. Es que Dios está diciendo a la humanidad: Yo sé que no me quieres, me quieres rechazar, pero Yo igual te amé, te amo y te amaré.

Alba Mendieta

Comparte Facebook

Twitter