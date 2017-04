En Un Día Como Hoy 13 de Abril

En 1970, explota un tanque de combustible del Apolo 13, poco antes de llegar a la luna y con la famosa frase: “Houston, we have a problem” (Control de Houston, tenemos un problema), se inicia la odisea más famosa, televisada en vivo y en directo a todo el mundo, para traer sanos ay salvos a los 3 astronautas de esa misión espacial que no pudo alunizar como estaba planeado.

En 1808, nacía Antonio Meucci, inventor italiano, inventor del teléfono, cuya patente fue otorgada a Alexander Graham Bell.

En 2015, moría Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo, autor de entre otras obras, “Las Venas Abiertas de América Latina”, considerada la “biblia” de la izquierda latinoamericana.

