Califican de “cínica, devergonzada y poco ética” declaración sobre falta de desarrollo en Tarija, por parte de García Linera

La asambleísta María Lourdes Vaca Vidaurre calificó de “muy cínica, desvergonzada y poco ética” la declaración del vicepresidente, Álvaro García Linera. “Habría que preguntarle si por lo menos le jaló las orejas a Lino Condori que gobernó Tarija y despilfarró sus recursos”, sugirió la asambleísta.

García, en Tacuara y Padcaya, criticó a la Gobernación y las alcaldías porque no ve cambios significativos en Tarija, que recibió y recibe grandes sumas de dinero por la inversión en hidrocarburos. Este mismo criterio reiterará el 15 de abril, según anticipó. “Condori fue colocado en la Gobernación en la mejor bonanza económica en la historia del país y Tarija, que no venga García a cuestionar si se han gastado los recursos y no hay desarrollo, el Movimiento al Socialismo MAS fue actor principal de la intervención a la Gobernación”, replicó Vaca.

“No debería tener ni cara para venir a cuestionarnos a los tarijeños, hace años vino a decirnos que no teníamos sueños, el único que tuvo sueños de volverse muy bien acomodado fue don Lino Condori y lo cumplió”, ironizó la legisladora.

“Realmente me parecen contradictorias las declaraciones del vicepresidente”, agregó para decir que la actual Gobernación inició su gestión con deudas importantes que las generó Condori, reestructurar una entidad en esa situación no es fácil.

“Además hubo una caída del 63% en los ingresos departamentales”, dijo Vaca y exhortó que a partir de esa nueva realidad económica está trabajándose y debe hacerse un plan de desarrollo departamental sabiendo que existen deudas, necesidades. “Hay que hacer esfuerzos”, puntualizó.

Por otro lado, el Concejal Alan Echart Sosa, declaró: “No tenemos que olvidarnos de Lino Condori que durante los cuatro años más importantes para sembrar el desarrollo, como debería ser, fueron despilfarrados los ingresos y no encaró para Tarija cambios importantes de desarrollo”.

Echart prosiguió diciendo que cuando el vicepresidente habla, hay que recordar que los representantes del MAS son los causantes, en su gran parte, de la situación que vive Tarija y más bien en el último año y medio se vieron cambios importantes, en alusión a la gestión de Adrián Oliva Alcázar.

Echart se preguntó cuáles son las obras “importantes” que dejó Condori Aramayo, qué cambios “importantes” encaró cuando fue la principal autoridad en circunstancias en que Tarija recibió grandes cantidades de dinero, como nunca en su historia.

El concejal, además, dijo que Tarija está viviendo una crisis que no la pudo tapar el gobierno pese a sus intentos. “Si uno pregunta al vecino, al taxista, a la vendedora, confirma que hay crisis. Estamos recibiendo la cuarta parte de lo que recibió el 2014”, graficó el concejal.

“Sin embargo, tiene una deuda entre 3 mil y 4 mil millones de bolivianos generadas en la gestión de Condori. Las cosas tienen que decirse como son, cuando se tiene que criticar, tiene que criticarse todo, sobre todo la gestión desastrosa de Condori”, finalizó Echart.

Calisaya atribuye crisis a falta de planificación

La asambleísta por el Movimiento Al Socialismo MAS, Amanda Calisaya Flores, al admitir que llegaron y aún continúan ingresando buenas sumas de dinero a la Gobernación, por efecto de los hidrocarburos, atribuyó la falta de desarrollo en Tarija a la ausencia de una planificación. “Creo que sí ha llegado y sigue llegando recursos a Tarija, lo que falta es una buena planificación para que esos recursos lleguen todos los municipios a toda la gente, esa plata viene de nuestras regalías”, dijo la asambleísta.

“Creo que el vicepresidente tiene razón, porque todos sabemos que hubo muchos recursos, que ha llegado plata y sigue llegando plata, yo le diría más que a otros departamentos. Es mucha plata lo que recibe Tarija”, insistió Calisaya.

La asambleísta, que es presidenta de la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental, insistió en la necesidad de una buena planificación, mejor distribución, en todo el departamento, y que la gente sienta que esa plata llega al bolsillo.

