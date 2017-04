Senador tarijeño demandará a YPFB por no haber certificado de reservas de gas

El senador de oposición, Fernando Campero Paz, demandará constitucionalmente al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, Guillermo Achá Morales, si a su petición de informe escrito le responde que no se certificaron oficialmente las reservas de gas como manda la Ley 3740. “Si la petición de informe escrito es respondida en sentido de que no se certificaron las reservas, no nos queda otra, como autoridades electas, que hacer una demanda constitucional de incumplimiento de una Ley”, afirmó el legislador nacional.

De acuerdo con Campero ese incumplimiento es un asunto penal, por incumplir la Ley que le obliga a YPFB a efectuar esa certificación todos los años, el artículo 7 de esta Ley es claro, por ahora se limita esperar la respuesta a la petición de informe escrito elevado.

El legislador explicó que de acuerdo con esta Ley, de Desarrollo Sostenible del sector hidrocarburos, que fue promulgada el 31 de agosto de 2007, cada 31 de marzo YPFB debe presentar una certificación de las reservas de gas que existen en el país.

Desde el 2007 YPFB no cumplió el artículo de esta Ley, hay un incumplimiento de la legislación vigente, agregó al reiterar que la respuesta que logre a la petición de informe escrito planteado hace poco, será determinante para la demanda constitucional que anuncia. “Queremos saber qué certificaciones se efectuaron desde el 2007 al 2017, diez años de los cuales tenemos indicios que no se certificaron”, insistió al remarcar que esta empresa, por efecto de esta Ley, tiene que certificar todos los años.

La certificación anual es considerada muy importante por el legislador porque se trata de mantener un desarrollo sostenible del sector hidrocarburos, sin esa información se origina un panorama de incertidumbre en este campo.

La última información que logró la oposición es que las reservas de gas actualmente se encuentran en 8,6 u 8,7 TCF de gas (Trillones de Pies Cúbicos) esperan que no siga bajando, como consecuencia de la explotación diaria del gas natural.

A diario se explota gas para la exportación a Argentina y Brasil, a este último país, se retomaron los volúmenes comprometidos luego de un descenso, a eso se suma el consumo interno, como la generación en la termoeléctrica de Yacuiba. “Es necesario tener una certificación sobre las reservas de gas, más si vamos ir a negociar el 2019 con el Brasil, más si vamos a ampliar la termoeléctrica que en dos años aumentará los volúmenes de gas que consume”, prosiguió Campero.

Fernando Barral Zegarra

