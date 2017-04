Gobernador hace llegar a la ALDT informe de gestión por medio de un notario de fé pública

El gobernador Adrián Oliva Alcázar a través de una de sus asesoras, entregó este lunes por la mañana, su informe escrito de su gestión a la Asamblea Legislativa Departamental ALDT, en medio de objeciones, ya que inicialmente no quisieron recibir el documento.

La asesora tuvo que recurrir a un notario de Fe Pública para lograr la entrega del informe escrito, después que la ALDT decidió no recibir un informe oral por considerar que se acabó el plazo previsto para esta presentación.

El secretario de Justicia, Yamil García Delfín, confirmó la entrega del informe escrito que ya estaba listo en enero, mes desde cuando intentó proporcionarlo oralmente, sin embargo, no pudo concretarse, y se resolvió por la entrega del informe escrito.

El informe expone un balance general de todo lo que fue la gestión del gobernador hasta ahora, esta información no puede desentenderse de la realidad económica y las cargas económicas heredadas y que tienen incidencia en muchos proyectos, informó García. “Pese a eso también está informándose de todos los avances que se dan no solamente en cuanto a obras, sino además en todo lo que se refiere a la justicia, el número de causas iniciadas, cuántas están con imputación y cuánto de daño económico se tiene estimado”, apuntó el secretario.

En cada una de las áreas hay una exposición de cuál fue el avance, agregó para añadir que la idea ahora es proporcionar un informe a la población, aunque todavía no hay ninguna definición concreta y en algunos días habrá alguna determinación. “De hecho el gobernador en todos los actos que viene participando está brindando la información contenida en el documento presentado, no tenemos todavía la seguridad de que generará un acto especial, pero constantemente está brindando información”, prosiguió el funcionario.

La mayoría de la Asamblea determinó no recibir el informe oral del gobernador considerando que los plazos previstos concluyeron, en la Gobernación se informó que a todo lo largo de enero, esperaron ser llamados, como no sesionaron, no hubo ninguna convocatoria.

La pugna política entre la Gobernación y la ALDT derivó en una agudización de los desencuentros y desacuerdos entre estas dos instancias del gobierno departamental, al punto de que el Legislativo no tuvo un informe oral del Ejecutivo.

Se supo en fuentes de la Gobernación que este martes o en días subsiguientes se detallará, para la opinión pública, el contenido del informe escrito presentado de manera que se conozca detalles de la gestión, sus problemas y alcances.

