Alucinaciones ocasionadas por meningitis descartan caso de posesión diabólica

Todo daba a pensar una supuesta posesión diabólica de una estudiante de un Colegio en Yacuiba, que en pasados días llegó hasta la ciudad de Tarija, ya en el Hospital Regional San Juan De Dios HRSJDD, la menor fue internada y se le diagnosticó una meningitis, lo que le produjo una fiebre elevada y por consiguiente alucinaciones, descartando la primera sospecha.

La muchacha con alucinaciones, supuestamente habría jugado a la Ouija, según afirman sus familiares pero eso no fue confirmado, si la inflamación por una infección urinaria, lo que obligó a que sea trasladada desde la ciudad de Yacuiba a la capital e internada primero en la sala de Medicina Mujeres, pero al comenzarle convulsiones fue llevada a la Unidad de Terapia Intensiva UTI, donde se encuentra ahora, confirmó el jefe de la Sala de Emergencias del Hospital, Vladimir Velásquez.

Para el galeno estas alucinaciones fueron a consecuencia de una infección urinaria, la que se transformó en meningitis aguda y eso es lo que le provoca irritabilidad y alucinaciones, sostuvo.

Pero según el informe médico de Yacuiba, ella no presentaba signos de haber ingerido algún tipo de drogas, no tenía antecedentes sicológicos y la misma no podía dormir por tres días consecutivos.

Nuevo Sur trato dialogar con algún familiar, pero al llegar a la unidad de terapia intensiva, confirmaron que la menor sufría convulsiones, pero ahora esta tranquilizada con medicamentos, pero no se la hacía dormir para mantener dialogo con ella, explicó Velásquez.

El jefe médico, dijo que la semana pasada la adolescente llegó desde Yacuiba a la capital, pero que cuando conversó con ella no se percató de nada extraño. “Posiblemente haya un compromiso meníngeo que puede estar ocasionando algún tipo de estado de irritabilidad y de alucinaciones, extraoficialmente me indicaron que hicieron una consulta con un siquiatría en Yacuiba, en el informe no presentaba algún antecedente sicológico o siquiátrico, pero sí me habían anticipado que posiblemente habría participado en algún tipo de juego o alguna actividad extraña, dijo la familia, pero esto en papales y en cuanto a lo clínico no se puede demostrar o corroborar medicamente ese aspecto”, explicó el profesional.

“A pesar de que ya había recibido medicaciones para poder dormir, ya había pasado dos o tres días sin descansar, pese a ello era bastante coherente su habla, respondía pero obviamente en algunos momentos había alguna alucinación visual aparentemente, no refiere qué pero en la actitud si al querer agarrar algo en el aire”, relató el médico.

Al respecto del caso, el Vicario de la Diócesis de Tarija, Diego España, indicó que los jóvenes por querer entablar amistad incurren en este tipo de juegos que luego les trae problemas sicológicos muy serios, recordó que ya ocurrió un hecho similar en la ciudad de Santa Cruz en pasados años.

Acotó que hace muchos años atrás también en Tarija ocurrió un hecho similar. “Son experiencias negativas que le hacen mucho daño a las personas”, concluyó la autoridad eclesial.

Mario Espinoza

