Presidenta interina de ALDT negó tener conocimiento de orden de un juez para paralizar promulgación de ley del 8%

La Asamblea Legislativa Departamental ALDT, a través de su presidenta, Cecilia Gallardo Suruguay, promulgó la Ley del 8% al promediar las 10.00 horas de este viernes, se informó que hasta las 17.00 horas no recibieron ninguna notificación sobre un recurso de amparo constitucional interpuesto. “Yo quiero decirles, he seguido el conducto regular, he recibido las observaciones del señor gobernador, lo que a mí me competía era agarrar y promulgar la Ley, aquí está la hora”, confirmó la presidenta junto a algunos legisladores y alcaldes.

“Era lo que quedaba hacer”, sostuvo la presidenta al indicar que será un regalo para las provincias por el Bicentenario y que los alcaldes puedan trabajar, especialmente en las zonas donde las obras están paralizadas. “Hasta este momento no he recibido ninguna notificación, no ha llegado para nadie a esta Asamblea”, afirmó al añadir que no puede comentar nada sobre algo que no tiene conocimiento, excepto por algunos comentarios e informaciones por la televisión.

“Hasta este momento en que he entrado a esta conferencia de prensa, no he recibido nada”, insistió, aunque cuando finalizaba la conferencia mencionada se supo de la llegada de la notificación respecto del recurso de amparo constitucional de Mauricio Lea Plaza.

Consultada si declararon infundadas las observaciones a la Ley por el gobernador, la presidenta contestó que no las trataron, ya no había razón para hacerlo, la Ley fue devuelta fuera del plazo en que tenía que ser devuelta. “Por tanto ha incumplido, que quedaba era devolver para que lo promulgue, pero como nos lo ha devuelto, entonces qué he hecho, estoy en mi semana de mi alternancia, lo que he hecho es promulgarla la Ley”, prosiguió Gallardo.

Lo que he visto que esta Ley va en bien de la sociedad, no de la ALDT, de los pueblos que más necesitan y también para Cercado, explicó al indicar que si asumen acciones legales en su contra están en su derecho y presentarán la documentación debida. “Estamos en lo legal”, insistió al mostrar la carta de promulgación de la Ley y que fue enviada al gobernador, junto a ella estuvieron sus colegas, Ervin Mancilla, Abel Guzmán, Sara Armella, Marina Hoyos, entre otros legisladores.

En una carta cuya copia se hizo pública por las redes sociales, la presidenta de la Asamblea informó al gobernador de la promulgación de la Ley y su remisión de dos ejemplares para su cumplimiento a partir de su vigencia legal.

