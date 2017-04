Promulgada ley del 8% podría quedar en nada

El Amparo Constitucional interpuesto por el asambleísta Mauricio Lea Plaza en contra de la manera cómo aprobaron en la Asamblea Legislativa Departamental la Ley del 8%, puede anular la promulgación de este instrumento legal, si es declarado procedente.

“La promulgación de la Ley no tiene que ver con la restitución de mis derechos, quiere decir que si la resolución de Amparo restituye los derechos que estoy reclamando, tendrá un efecto de nulidad sobre todas las actuaciones relacionadas con la Ley de 8%”. La declaración es del legislador Lea Plaza Peláez al insistir que dejará sin efecto también la promulgación y su publicación. “No me preocupa que se haya promulgado, lo que va definir si esta Ley sigue o no en pie, es la resolución sobre el amparo”, sentenció el legislador tarijeño.

ADMISIÓN Y SUSPENSIÓN

El juez de Garantías del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Manuel Estrada Baldiviezo, admitió el recurso de Amparo Constitucional del asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez, suspendió la promulgación de la Ley de 8% y fijó audiencia para el lunes 15:00 horas. “En observancia del artículo 128 y 129 de la Constitución con relación al artículo 51 del Código Procesal Constitucional, este tribunal de garantías constitucionales, admite la presente Acción de Amparo Constitucional”, indica el documento del juez.

Menciona al demandante Lea Plaza en contra de Willams Guerrero Quiroga en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, añade el documento que también nombra al gobernador Adrián Oliva Alcázar como tercero interesado en el acto. “Se señala audiencia pública para la verificación y sustanciación de la presente Acción de Amparo Constitucional para el día lunes 10 de abril a horas 15.00 a cuyo efecto deberá citarse personalmente o por cédula al demandado”, prosigue el documento del juez.

El demandado debe prestar información y presente los actuados concernientes al hecho denunciado, continuó el Juez. Lea Plaza interpuso el recurso con el argumento de que violentaron su derecho político, presentó un informe en minoría sobre la Ley del 8%, que no fue considerado. “Hasta que el Juez de Garantías Constitucionales resuelva el Amparo por lo que se dispone que se notifique en forma personal al presidente de la Asamblea (…) para su cumplimiento en la medida cautelar”, continua el documento del juez.

De acuerdo con Lea Plaza, de declararse procedente el recurso debe volver al vicio más antiguo, es decir que el proyecto de ley debe volver a tratarse tomando en cuenta el informe por minoría y la propuesta alternativa sobre el 8%.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter