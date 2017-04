Sólo el 31% de carpetas están en orden y podrán acceder al pago del PROSOL

El Programa Solidario Comunal Prosol 2017 está en peligro de no otorgarse si no se modifica la Ley departamental 152, la Federación de Campesinos deben hacer las gestiones ante la Asamblea Legislativa Departamental para modificarla y asegurar la otorgación de este beneficio que no se dio el año pasado.

La advertencia es del secretario Fernando Barrientos Iñiguez, al precisar datos sobre el número de comunidades que cerraron carpetas y cuáles están pendientes, que será otro factor para acceder o no a este beneficio.

De las 620 iniciativas comunales, sólo 559 efectuaron el descargo correspondiente, el 90%, 61 comunidades que son el 10% no se apersonaron, no podrán cerrar carpetas, no accederán al Prosol 2017, de aquellas 559 sólo 173, el 31%, pudieron cerrar carpetas.

Mientras tanto 386 comunidades, el 69%, no han podido cerrar carpetas hasta hoy, tienen observaciones, la gobernación les pidió cerrar para evitar que la mayoría vaya a la Fiscalía, informó el secretario Barrientos.

