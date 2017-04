Nadie quiere hacerse cargo de la Unidad de Valoración a la Persona con Discapacidad

Dos instituciones, la Gobernación y el Gobierno Municipal no quieren hacerse cargo de la Unidad de Valoración a la Persona con Discapacidad”, que en estos momentos no cuenta con un lugar adecuado para recibir a las personas discapacitadas, por lo tanto el Ministerio de Salud, a quien también compete atender a dicha repartición, ya está atendiendo con la contratación de un médico, una trabajadora social y una sicóloga. “Sin embargo las otras dos entidades no quieren cumplir sus roles”, sostuvo Carola Romero Pacello, delegada departamental de la Defensoría del Pueblo.

Los actuales ambientes están dentro del Hospital Regional San Juan de Dios HRSJD, pero para llegar hasta ahí se debe recorrer por varios pasillos e incluso muy pocos trabajadores del nosocomio conocen la ubicación exacta de la mencionada Unidad. “En una primera inspección por parte de la Defensoría del Pueblo a estos ambientes, el subdirector del Hospital se comprometió a brindar nuevos y adecuados ambientes para esta repartición, pero a la fecha no hay tal”, expuso Romero.

La responsable del programa de discapacidad del Servicio Departamental de Salud Sedes, Mabel Murillo, confirmó que fue la Defensoría del Pueblo solicitando el cambio de ambientes y que hubo el compromiso para esto por parte del Hospital, ahora están a la espera del cumplimiento de la obligación.

Por su parte el director del HRSJD, Roberto Baldivieso, sostuvo que no es dependencia del nosocomio tener esta unidad de valoración, ya que las funciones del nosocomio es sólo la de prestar atención médica y no la de dotar de carnets de afiliación de discapacidad, pero que de todos modos se busca habilitar un nuevo ambiente para hacerles el cambio, acotó que ahora se busca tener una reunión entre el ministerio de salud, el municipio y la gobernación para definir a quien corresponde hacerse cargo de esta unidad, “pero nosotros de favor les prestamos un lugar, dijo.

Laura Quiroga, jefa de la Unidad de Política Social de la Secretaria de la Mujer y Familia del Gobierno Municipal, aseguró que “los equipos de valoración para las personas con discapacidad no están bajo la responsabilidad del municipio, esta es una competencia del gobierno departamental. Ahora si este equipo de valoración se encuentra dentro del Hospital Regional San Juan de Dios, también el fortalecimiento, el equipamiento de los hospitales de tercer nivel, también es responsabilidad del gobierno departamental”, acotó que si les invitan a una reunión, asistirá con mucho gusto.

Murillo previó que el incumplimiento de dotar de unos adecuados ambientes se debe a la falta de presupuesto. “Como usted puede darse cuenta no hay ninguna institución pública que esté cumpliendo con estas barreras arquitectónicas (ambientes inadecuados), ya sea debido a la falta de presupuesto es difícil tratar de hacer logros en poco tiempo, pero ahora estamos tratando de que sea en el menor tiempo posible”, dijo.

El médico responsable del Equipo de Valoración, Alejandro Burgos Torres, manifestó que el ambiente no es accesible y que una persona con discapacidad debe contar con todas las condiciones para una atención adecuada, por ejemplo una rampla, la señalización adecuada, sillas y una sala para la espera, camilla y silla de ruedas para la revisión, lo lamentable es que el lugar destinado para esta oficina es una lavandería.

El médico también comentó que son tres los que componen este equipo, él como médico, una trabajadora social, y una sicóloga, y que el tiempo estimado de atención a cada persona es de 45 minutos, es por ello que por día se atiende a ocho discapacitados.

La delegada defensorial amplió el reclamo en sentido a que se deben retirar los escombros que rodean este sector como camas y camillas viejas, además dijo que las sábanas que cuelgan en el lugar estorban el paso de la gente. “No pueden señalar que la situación recién la están conociendo, ya que desde hace un año que el equipo de valoración está en esas condiciones, y las personas con discapacidad están ingresando por predios del hospital San Juan de Dios en condiciones no adecuadas para poder ser evaluadas y poder acceder a los beneficios designados por ley” sostuvo Romero.

Mario Espinoza

