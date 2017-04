El MAS niega golpe de estado en el Chaco

El Movimiento Al Socialismo MAS, a través del diputado Lino Cárdenas Ortega, negó que estén dando golpe de Estado en el Chaco al aprobar una ley nacional para designar al ejecutivo regional transitorio, aseguró que se llena un vacío legal no previsto en el Estatuto de autonomía regional.

La autonomía regional, no tiene un atributo, no puede legislar como para convocar a elecciones, como es la intención de algunos, tampoco pueden decidir quién puede ser su ejecutivo Seccional, no tienen facultad legislativa. “Ante ese vacío corresponde que sea otra instancia la que determine, la Constitución dice que en casos no previstos en lo competencial, lo asumirá el nivel central del Estado”, explicó al indicar que tampoco puede convocarse a elecciones, sino cuando corresponda.

En este caso corresponde el 2020, además se actúa a solicitud de la Asamblea Regional del Chaco, se aprobará una ley para que esta Asamblea elija al ejecutivo seccional de entre los tres subgobernadores actuales, explico el diputado.

La autonomía regional es un proceso, el nivel central interviene ante un vacío jurídico, la asamblea regional no puede designar al ejecutivo, a menos que esté avalada por una ley nacional, insistió el representante.

